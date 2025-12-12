NAUČNICI TVRDE: Crna čokolada može usporiti biološko starenjenaučnici

TAMNA čokolada je godinama važila za jedan od najzdravijih slatkiša, ali novo istraživanje sugeriše da bi u njoj moglo da se krije mnogo više koristi nego što bi i najveći ljubitelj čokolade pretpostavio.

Foto: Free Images Pixabay

Nauka ukazuje na to da bi tamna čokolada mogla da pomogne telu da stari sporije nego što je uobičajeno.

Otkriveno je da teobromin - prirodna hemikalija iz kakaa - ima jasnu povezanost sa sporijim biološkim starenjem. To znači da bi ovaj molekul mogao uticati na to kako telo stari na ćelijskom nivou, a ne samo na osnovu kalendarskih godina.

Studija je uporedila koncentracije teobromina u krvi sa epigenetskim markerima starenja, koji predstavljaju mnogo precizniji pokazatelj stvarnog stanja organizma. Ovi markeri otkrivaju kako funkcionišu ćelije, koliko su oštećene, kako reaguju na stres i koliko dobro telo obavlja svoje osnovne procese. U tom smislu, biološka starost je mnogo važniji parametar od hronološke.

U ovoj analizi korišćeni su podaci od više od 500 učesnika iz engleske analize i još oko hiljadu ljudi iz nemačke studije. Kombinovanjem velikih skupova podataka istraživači su dobili priliku da uoče stabilne obrasce koji se ne mogu jednostavno pripisati slučajnosti - upravo je tu primećena značajna korelacija između povišenih nivoa teobromina i sporijeg tempa biološkog starenja.

Sledeći korak biće da se utvrdi šta tačno stoji iza te povezanosti: Da li teobromin deluje direktno na epigenetske mehanizme, ili možda deluje u kombinaciji sa drugim biohemijskim procesima u organizmu? To je posebno važno jer čokolada sadrži i druga jedinjenja - poput polifenola - koji imaju snažna antioksidativna svojstva i već su poznati po povoljnom uticaju na zdravlje. Polifenoli se inače nalaze u čaju, kafi, voću i povrću, kao i u crnom vinu, što dodatno otvara prostor za nove hipoteze i istraživanja.

Tim istraživača je testirao i druge hemikalije iz kakaa i kafe, ali se njihov efekat nije pokazao značajnim kao kod teobromina. Ovo ukazuje da bi upravo on mogao biti ključni element u priči o dugovečnosti, ili barem važan deo složenije kombinacije faktora koji tek treba da budu razotkriveni.

Iako je potrebno još istraživanja, dosadašnji rezultati pokreću zanimljivu temu: Ako jedan od glavnih molekula iz čokolade može usporiti biološko starenje, koliko još potencijalno korisnih mehanizama leži u namirnicama koje jedemo svakodnevno, a da ih ne primećujemo? Ovo istraživanje nagoveštava da bi neka buduća rešenja za zdravlje i dugovečnost mogla stizati iz sasvim običnih izvora.

Iako stručnjaci upozoravaju da ovo otkriće ne treba tumačiti kao zeleno svetlo za povećanje unosa čokolade, ističu da rezultati otvaraju vrata razumevanju kako namirnice koje konzumiramo svakog dana mogu uticati na dugovečnost. Teobromin je već opisivan kao nedovoljno proučen fitonutrijent, a neke ranije studije povezivale su ga sa zdravljem srca, boljom cirkulacijom i blažim stimulativnim efektom, prenosi "Independent".

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć