SRPSKE KOMPANIJE NA VODEĆEM GEJMING SAJMU U KELNU

GEJMING kompanije iz Srbije, zajedno sa Asocijacijom industrije video igara (SGA), uz podršku Privredne komore Srbije, po treći put nastupaju na vodećem svetskom gejming sajmu Gamescom u Kelnu , od 20. do 24. avgusta.

Foto: Kristina Janković

Zajednički štand nalazi se u biznis zoni sajma, među 1.500 izlagača iz više od 70 država. U biznis i potrošačkoj zoni sajma ove godine očekuje se preko 350.000 posetilaca.

- Ove godine ideja je bila da predstavimo najbolje iz Srbije - najuspešnije igre, ali i studije koji se bave pružanjem usluga. Na štandu smo takođe najavili predstojeće događaje, poput Unreal Day konferencije u oktobru. Fokus je bio i na promovisanju nezavisnih studija koji su trenutno u potrazi za izdavačima za svoje igre - rekao je Mihajlo Jovanović Džaril, direktor Asocijacije.

Mihailo Vesović, zamenik predsednika Privredne komore Srbije rekao je da Privredna komora Srbije već treću godinu zaredom podržava nastup u Kelnu domaćih kompanija u oblasti perspektivne i stalno rastuće gejmerske industrije.

Kako je podsetio, industrija video-igara Srbije zabeležila je u 2024. godini rast prihoda od čak 22 odsto, a samo 15 najuspešnijih srpskih gejming kompanija prošle godine prihodovalo je preko 214 miliona evra, dok je ukupan broj firmi u ovoj oblasti poslovanja oko stotinu.

Na Gamescom-u učestvuju kompanije: Allcorrect, Onyx Studio, Webelinx Games, Trap Plan, Force Media i OOX Studio, kao i Asocijacija industrije video igara. Sa ciljem što boljeg prezentovanja industrije u kojoj radi oko 4.500 ljudi, na štandu su organizovane projekcije trejlera najpoznatijih igara.

Izdavači, investitori, mediji i javnost i ove godine imaju priliku da se upoznaju sa srpskim gejming ekosistemom. Zakazano je preko 200 sastanaka sa zainteresovanim stejkholderima što je i primarni cilj nastupa svake godine – otvaranje poslovnih prilika za lokalne biznise.

- OOX studio imao je oko 20 sastanaka. Izuzetno nam je važno što imamo zajednički štand, umesto da smo nastupili sami. Partneri imaju gust raspored, lakša je organinzacija sastanaka, ali i daleko više cene ozbiljnost kada neko ima nacionalni štand. SGA je organizovala i javni događaj na štandu kojem je prisustvovalo preko 200 posetilaca iz biznis sektora. Čak i kada se ništa zvanično ne dešava, ljudi prilaze štandu i imamo neposredan kontakt sa poslovnim partnerima - kaže Marko Štrba osnivač OOX studija za razvoj igara i aplikacija.

SGA je učestvovala i na godišnjoj skupštini Evropske gejming federacije (EGDF) i sastanku sa organizacijom Video igre Evrope (VGE). Teme na oba skupa bile su posvećene budućnosti evropske gejming industrije i izazovima na kojima se trenuto zajednički radi - zaštita dece u onlajn sferi, finansiranje novih studija i igara, razvoj talenata i organizacija međunarodnih događaja.