"PODSTIČE LINČ NA DRAGANA J. VUČIĆEVIĆA": Ministarstvo informisanja i telekomunukacija osudilo izjave Branimira Nestorovića
Ministarstvo informisanja i telekomunukacija najoštrije osuđuje skandaloznu izjavu profesora dr Branimira Nestorovića koji je izrekao strašne pretnje glavnom i odgovornom uredniku "Informera" Draganu J. Vučićeviću rekavši da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo da zakolje Dragana J. Vučićevića.
Ministarstvo informisanja i telekomunukacija je tim povodom napisalo kratko saopštenje, koje vam prenosimo u celosti.
"Ovakva izjava smatra se direktnim pozivom na nasilje i predstavlja nedopustivu pretnju po život i fizički integritet Dragana J. Vučićevića.
Ono što je profesor Nestorović izrekao direktno šteti i podstiče atmosferu straha i linča u kojoj novinari ne mogu profesionalno i slobodno da obavljaju svoj posao.
Tražimo hitnu reakciju svih nadležnih službi, jer je ovakav govor mržnje potpuno neprihvatljiv u javnom diskursu", stoji u saopštenju Ministarstva informisanja i telekomunikacija.
Preporučujemo
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)