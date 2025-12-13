"PODSTIČE LINČ NA DRAGANA J. VUČIĆEVIĆA": Ministarstvo informisanja i telekomunukacija osudilo izjave Branimira Nestorovića

Ministarstvo informisanja i telekomunukacija najoštrije osuđuje skandaloznu izjavu profesora dr Branimira Nestorovića koji je izrekao strašne pretnje glavnom i odgovornom uredniku "Informera" Draganu J. Vučićeviću rekavši da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo da zakolje Dragana J. Vučićevića.

Foto Tanjug

Ministarstvo informisanja i telekomunukacija je tim povodom napisalo kratko saopštenje, koje vam prenosimo u celosti.

"Ovakva izjava smatra se direktnim pozivom na nasilje i predstavlja nedopustivu pretnju po život i fizički integritet Dragana J. Vučićevića.

Ono što je profesor Nestorović izrekao direktno šteti i podstiče atmosferu straha i linča u kojoj novinari ne mogu profesionalno i slobodno da obavljaju svoj posao.

Tražimo hitnu reakciju svih nadležnih službi, jer je ovakav govor mržnje potpuno neprihvatljiv u javnom diskursu", stoji u saopštenju Ministarstva informisanja i telekomunikacija.