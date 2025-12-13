Svet

SVI VIDE ŠTA SLEDI Vojni stručnjak: Zauzimanje Severska označava početak nove faze operacija u Donbasu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 12. 2025. u 06:45

LIBANSKI vojno-strateški ekspert Omar Marabuni izjavio je Sputza Sputnjik da zauzimanje Severska ima ključni značaj za dalji tok borbenih dejstava u Donbasu i predstavlja prelomni momenat u ruskoj ofanzivi.

Foto MoD Rusije/MO Rusije

-Grad Seversk zauzima strateški izuzetno važan položaj. Bio sam među onima koji su očekivali da će taj grad pasti i ranije, jer je upravo Seversk ključna tačka za dalje napredovanje ka pravcima Kramatorska i Slavjanska, istakao je Marabuni.

Ilustracija telegram rybar

Prema njegovoj oceni, zauzimanje Severska faktički zaokružuje formiranje ofanzivnog plana usmerenog ka dva najveća grada Donbasa posle Donjecka — Slavjansku i Kramatorsku.

-Sada će se, po mom mišljenju, promeniti i karakter borbenih dejstava. Možemo postati svedoci prelaska sa tačkastih operacija, o kojima je govorio predsednik Rusije Vladimir Putin, na znatno obimnije i kompleksnije operacije, naveo je ekspert.

Analizirajući kartu borbenih dejstava, Marabuni je ocenio da je započeta realizacija plana okruženja Slavjanska i Kramatorska primenom taktike „klješta“.

(sputnikportal.rs)

