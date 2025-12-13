Fudbal

HAOS U INDIJI! Platili da vide Mesija, a on otišao posle 20 minuta!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 12. 2025. u 14:47

Posle osvajanja MLS-a sa Interom, Leo Mesi se obreo u Kalkuti. Zajedno sa saigračem Rodrigom De Paulom.

FOTO: Tanjug/AP

Njih dvojicu, pozdravilo je skoro 80.000 gledalaca na tamošnjem stadionu “Solt Lejk”.

Međutim, Argentinac se zadržao samo 20 minuta i išetao sa stadiona. Indijci su bili vidno nezadovoljni.

- Platili smo 12.000 rupija što je oko 113 evra, a videli smo samo funkcionere i glumce oko Mesija… Zašto su nas onda zvali - rekao je jedan od razočaranih fanova.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

 

ANA VOLELA TENISERA? Španski mediji brujali o njihovoj romansi - možda bi kraj njega bila srećnija

ANA VOLELA TENISERA? Španski mediji brujali o njihovoj romansi - možda bi kraj njega bila srećnija