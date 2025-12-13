HAOS U INDIJI! Platili da vide Mesija, a on otišao posle 20 minuta!
Posle osvajanja MLS-a sa Interom, Leo Mesi se obreo u Kalkuti. Zajedno sa saigračem Rodrigom De Paulom.
Njih dvojicu, pozdravilo je skoro 80.000 gledalaca na tamošnjem stadionu “Solt Lejk”.
Međutim, Argentinac se zadržao samo 20 minuta i išetao sa stadiona. Indijci su bili vidno nezadovoljni.
- Platili smo 12.000 rupija što je oko 113 evra, a videli smo samo funkcionere i glumce oko Mesija… Zašto su nas onda zvali - rekao je jedan od razočaranih fanova.
