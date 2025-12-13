HAOS U INDIJI! Platili da vide Mesija, a on otišao posle 20 minuta!

Posle osvajanja MLS-a sa Interom, Leo Mesi se obreo u Kalkuti. Zajedno sa saigračem Rodrigom De Paulom.

FOTO: Tanjug/AP

Njih dvojicu, pozdravilo je skoro 80.000 gledalaca na tamošnjem stadionu “Solt Lejk”.

Međutim, Argentinac se zadržao samo 20 minuta i išetao sa stadiona. Indijci su bili vidno nezadovoljni.

- Platili smo 12.000 rupija što je oko 113 evra, a videli smo samo funkcionere i glumce oko Mesija… Zašto su nas onda zvali - rekao je jedan od razočaranih fanova.

Kolkata, West Bengal: Angry fans vandalise the Salt Lake Stadium in Kolkata, alleging poor management of the event



A fan of star footballer Lionel Messi said, "Absolutely terrible event. He came for just 10 minutes. All the leaders and ministers surrounded him. We couldn't see… pic.twitter.com/a3RsbEFmTi — ANI (@ANI) December 13, 2025

