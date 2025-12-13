RADOVI NA NUKLEARKI PAKŠ TEKU BRŽE OD PLANA Sijarto: "Dva nova bloka elektrane garantuju dugoročnu energetsku bezbednost Mađarske"

RADOVI na nadogradnji nuklearne elektrane Pakš 2 napreduju brže nego što je planirano, što omogućava da izgradnja armiranobetonske konstrukcije potrebne za izlivanje prvog betona počne ranije, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija

Prvi beton biće izliven 5. februara, a radovi koji prethode tom koraku počeli su ranije nego što je predviđeno, dodao je Sijarto, prenosi MTI.

Ukupno će u narednim danima i nedeljama biti ugrađeno 133 tone gvožđa.

Nuklearna elektrana Pakš II, sa dva energetska bloka VVER-1200 generacije III+, biće izgrađena po sistemu "ključ u ruke" i imaće garantovani vek trajanja od 60 godina.

Sijarto je naglasio da izgradnja dva nova bloka elektrane garantuje dugoročnu energetsku bezbednost Mađarske i zaštitu šeme regulisanih cena komunalnih usluga.

Istakao je da nisu prisutne američke ni evropske sankcije u vezi sa projektom i da su sve potrebne mađarske dozvole izdate.

Prethodnu proizvodnju i montažu armiranobetonskih elemenata izvele su mađarske firme, što, kako je naveo ministar, doprinosi jačanju domaće privrede i ekonomije.

Trenutna nuklearna elektrana Pakš, udaljena 100 kilometara od Budimpešte, proizvodi skoro polovinu električne energije Mađarske.

Po završetku novih blokova očekuje se da će se udeo nuklearne energije u proizvodnji struje udvostručiti, čime će se dodatno obezbediti energetska sigurnost zemlje

(Sputnjik)

