ZVEZDA SE BORI ZA OPSTANAK: Na vanrednoj Skupštini nekadašnjeg prvaka Evrope u vaterpolu smenjena predsednica Vesna Nikolić

U CRVENOJ zvezdi je odavno dogorelo do nokata. Da nekadašnji prvak Evrope u vaterpolu ne potone i nestane sa scene održana je Vanredna Skupština kluba na kojoj je jednoglasno smenjena predsednica Vesna Nikolić. Odlučeno je da se novo rukovodstvo izabere za 45 do 60 dana, a da dotle klub vode direktor kluba Aleksandar Filipović i generalni sekretar Goran Jezdić. Dogovereno je i da se u ponedeljak održi sastanak sa igračima, koji zbog neisplaćenih plata mogu da napuste klub.

FOTO: M. Vukadinović

Predsednica Vesna Nikolić nije došla na sednicu, tako da delegati nisu mogli da čuju zašto se klub našao u nezavidnoj situaciji i zašto je delila ispisnice. Ona je, kako tvrde u klubu, prošle nedelje mimo predsednika Skupštine Gorana Čikarića, pokušala da održi Skupštinu u prostorijama SD, ali joj nije dozvoljeno, pa je na stepeništu sa ljudima koji su došli na njen poziv održala Zbor. Taj njen potez okarekterisan je kao kršenje klupskog Statuta, jer samo Čikarić može da sazove Skupštinu.

Predsednik Skupštine Čikarić istakao je da je Nikolićeva promenila izveštaj sa poslednje Skupštine, i kao zakonskog zastupnika u APR upisala samo sebe, a ne i Gorana Jezdića. Takođe, iz članstva Skupštine izbrisala je Jasmina Halilovića i Đorđa Đorđevića. Zato je usvojen, po delegatima, pravi izveštaj, tako da su u Skupštinu vraćeni Halilović i Đorđević. Inače u APR će kao zastupnici kluba biti upisani Jezdić i Filipović, a izbrisana Nikolićeva.

Kapiten Dušan Marković je informisao delegate da je Nikolićeva obećala igračima da će u ponedeljak svima dati ispisnice. A oni imaju pravo da napuste klub posle 15. decembra. Zato će se održati sastanak sa njima, a rečeno je i da će se sve učiniti da im se isplati makar jedna plata.

Inače, Zvezdu su do sada napustila osmorica vaterpolista i po rečima šefa struke Aleksandra Filipovića na treninzima radi sa šestoricom, sedmoricoma igrača i da imaju utakmicu sutra ekipa bi izgubila službenim rezultatom. Zvezda je trenutno šesta u Regionalnoj ligi, a trebalo bi da igra i u Kupu konfederacije.

- Desi li se zbog nemogućnosti da sastavimo tim izgubimo meč službenim rezultatom ili odustanemo od takmičenja preti nam žestoka kazna i VSS i Evropske federacije - opomenuo je Filipović.

Na računu 100.000 dinara

GORAN Jezdić, generalni sekretar saopštio je da klub na računu ima samo 100.000 dinara. Takođe je rekao i da nema para da plaćaju zakup kancelarije na SC "Milan Gale Muškatirović". On je rekao da je obavestio VSS i SP u koliko je teškoj situaciji klub. Inače niko iz Sportskog društva nije bio na Skupštini.

- Imali smo i ranije teške godine, ali nikad u toku sezone nismo odustali od takmičenja - zabrinut je Jezdić.