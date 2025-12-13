SUPERLIGA SRBIJE: Čukarički i Radnik podelili bodove

ČUKARIČKI i Radnik otovrili su 19. kolo Superlige Srbije. Na Banovom brdu pobednika nije bilo pošto je utakmica završena rezultatom 1:1.

FOTO: A. Ilić

"Brđani" su bolje otvorili duel i do prednosti su došli u 23. minutu preko Abubakara Sisea kome je to bio prvenac ove sezone.

Kako je meč odmicao, činilo se da će bodovi ostati u Beogradu, ali je Daglas Ovusu u 80. minutu pogodio sa bele tačke za izjednačenje.

Ispostavilo se da je gol internacionalnca iz Gane bio dovoljan da gosti iz Surdulice osvoje bod.

Čukarički je nakon ovog meča šesti na tabeli sa 27 bodova, Radnik je na poziciji osam sa 25.

