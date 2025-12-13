Fudbal

SUPERLIGA SRBIJE: Čukarički i Radnik podelili bodove

Časlav Vuković

13. 12. 2025. u 15:18

ČUKARIČKI i Radnik otovrili su 19. kolo Superlige Srbije. Na Banovom brdu pobednika nije bilo pošto je utakmica završena rezultatom 1:1.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Чукарички и Радник поделили бодове

FOTO: A. Ilić

"Brđani" su bolje otvorili duel i do prednosti su došli u 23. minutu preko Abubakara Sisea kome je to bio prvenac ove sezone.

Kako je meč odmicao, činilo se da će bodovi ostati u Beogradu, ali je Daglas Ovusu u 80. minutu pogodio sa bele tačke za izjednačenje.

Ispostavilo se da je gol internacionalnca iz Gane bio dovoljan da gosti iz Surdulice osvoje bod.

Čukarički je nakon ovog meča šesti na tabeli sa 27 bodova, Radnik je na poziciji osam sa 25.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 4

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

KRIZA NA STAMFORD BRIDŽU: Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige
Tip fudbal

0 1

KRIZA NA "STAMFORD BRIDžU": Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige

Posle bolnog poraza u Bergamu i serije skromnih rezultata u Premijer ligi, Čelsi se vraća na „Stamford bridž“ sa jasnim ciljem, prekinuti loš niz i održati korak sa ekipama iz vrha. Međutim, protivnik koji dolazi u London je trenutno jedan od najneprijatnijih u prvenstvu, Everton Dejvida Mojesa koji na krilima četiri pobede u poslednjih pet kola dolazi u prestonicu.

13. 12. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?