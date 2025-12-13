SKOČIO EVRO U SRBIJI: Stručnjaci tvrde da nema razloga za paniku

PROTEKLIH dana pojedine menjačnice u Srbiji prodavale su evro i po 120 dinara, što je izazvalo uznemirenost građana i ponovo pokrenulo pitanje stabilnosti kursa. Prema rečima stručnjaka, razloga za paniku – nema.

Foto Shutterstock

Iako su kao uzrok rasta prodajnog kursa u pojedinim menjačnicama navedene povećana tražnja i strah od posledica međunarodnih sankcija, Narodna banka Srbije je saopštila da deviza ima dovoljno.

Profesor Beogradske bankarske akademije Ismail Musabegović objašnjava da menjačnice mogu da formiraju kurs u okviru jasno definisanih ograničenja.

– Postoji propis koji kaže da je dozvoljeno 1,25 odsto odstupanja od srednjeg kursa NBS, uz dodatnu proviziju do 1 odsto. Kada se to sabere, 120 dinara je i dalje u okvirima zakona – rekao je u razgovoru za RTS Musabegović.

Dodaje da veliki broj menjačnica znači i veliku razliku u politici cena.

– Ako vam kurs ne odgovara, uvek možete potražiti povoljniji – ističe profesor Beogradske bankarske akademije.

Za razliku od menjačnica, banke nisu ograničene ovim propisima.

– Banke same formiraju kurs, jer se bave širokim spektrom deviznih transakcija. Zato je u bankama kurs obično nepovoljniji – navodi Musabegović.

Građane je najviše zabrinulo da li će skok prodajnog kursa uticati na mesečne rate kredita.

– Menjački kurs nema nikakvog uticaja na kredite. Jedino je bitan srednji kurs NBS i euribor. Tu nema razloga za bojazan – naglašava profesor.

Nema uslova za crno tržište

Iako je u javnosti otvorena i tema potencijalnog „paralelnog tržišta“ deviza, stručnjaci smatraju da je to nerealno.

– Sa deviznim rezervama od oko 29 milijardi evra, nemoguće je da se formira bilo kakvo crno tržište. Oscilacije postoje, ali su male. Panika je najveći faktor – objašnjava Musabegović.

Sezonski skok tražnje

Kraj godine tradicionalno donosi veću tražnju za devizama. Kompanije zatvaraju finansijsku godinu, a građani menjaju novac radi uštede. Musabegović ističe da to nije neobično.

– Povećana tražnja uvek stvori pritisak, ali efekti su kratkotrajni. Kao vid štednje, kupovina evra nije loša, ali značajne dobiti od ovih kratkih oscilacija nema – smatra profesor Beogradske bankarske akademije.

Nafta, sankcije i NIS – psihološki faktor, ne ekonomski

Deo javnosti strahuje da bi pitanje NIS-a i mogućih sekundarnih sankcija moglo da utiče na kurs. Profesor upozorava da je problem ozbiljan, ali ne i ključan za stabilnost valute.

– Sankcije bi mogle da stvore probleme u snabdevanju gorivom i funkcionisanju pumpi, ali to nema direktne veze sa kursom. Ljudi reaguju psihološki, pa kupuju devize iz straha – kaže Musabegović.

Dodaje da očekuje da će pitanje vlasništva nad NIS-om biti rešeno do 15. januara.

NBS je ostavila referentnu kamatnu stopu na 5,75%, što je jasan signal stabilnosti. MMF i Svetska banka takođe ocenjuju da Srbija ispunjava ključne maastrihtske kriterijume.

– Srbija je u okvirima dozvoljenog deficita i javnog duga. U odnosu na brojne evropske države, stojimo stabilno – kaže Musabegović.

Zaključak je jasan – trenutna kolebanja nemaju potencijal da ugroze stabilnost dinara.

– Kurs je stabilan i nema razloga za strah. Ono što vidimo je panika, a ne stvarni ekonomski rizik – poručuje Musabegović.

(BizPortal)

