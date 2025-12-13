"MORAMO DA ZAUSTAVIMO NJIHOV KONTRANAPAD..." Vlada Jovanović pred meč Crvena zvezda - Spartak
Trener košarkaša Spartaka iz Subotice Vladimir Jovanović izjavio je danas pred utakmicu 10. kola ABA lige da njegova ekipa mora da odigra agresivnu odbranu i zaustavi kontranapad Crvene zvezde.
Košarkaši Spartaka gostovaće sutra od 19 časova Crvenoj zvezdi u meču 10. kola grupe B ABA lige.
"Otkako je trener Saša Obradović došao, tim je doživeo vidljiv preporod, pre svega rezultatski. Udario je svoj trenerski pečat načinom na koji igraju odbranu i intenzitetom kojim tu kvalitetnu odbranu pretvaraju u tranzicijski napad. Radi se o jednom veoma kvalitetnom timu, suvišno je posebno govoriti o njihovim kvalitetima i rezultatima koje ostvaruju na dva fronta", rekao je Jovanović, a prenosi sajt kluba.
On je naveo da Zvezda na svakoj poziciji ima izuzetno kvalitetne igrače, sposobne da kreiraju poene za sebe i saigrače.
"U ovom trenutku imaju drugi defanzivni rejting u Evroligi, što jasno govori o kvalitetu njihove odbrane i načinu na koji lome protivnika. Takođe su po broju skokova u napadu na drugom mestu, hvataju gotovo 40 odsto svojih promašenih šuteva, što protivniku pravi velike probleme. Naš zadatak biće, da im fizički odgovorimo, da zaustavimo njihov kontranapad i da im ne dozvolimo lake poene iz ofanzivnog skoka. Moramo da pokušamo, uprkos njihovoj agresivnoj odbrani, da budemo fokusirani na naše napadačke zadatke i da pokažemo čvrstinu", izjavio je Jovanović.
Zvezda se nalazi na trećem mestu na tabeli grupe B sa pet pobeda i tri poraza, dok je Spartak na četvrtoj poziciji sa istim učinkom.
