Košarka

"MORAMO DA ZAUSTAVIMO NJIHOV KONTRANAPAD..." Vlada Jovanović pred meč Crvena zvezda - Spartak

Filip Milošević

13. 12. 2025. u 17:02

Trener košarkaša Spartaka iz Subotice Vladimir Jovanović izjavio je danas pred utakmicu 10. kola ABA lige da njegova ekipa mora da odigra agresivnu odbranu i zaustavi kontranapad Crvene zvezde.

МОРАМО ДА ЗАУСТАВИМО ЊИХОВ КОНТРАНАПАД... Влада Јовановић пред меч Црвена звезда - Спартак

FOTO: Printskrin/Partizan Nis

Košarkaši Spartaka gostovaće sutra od 19 časova Crvenoj zvezdi u meču 10. kola grupe B ABA lige.

"Otkako je trener Saša Obradović došao, tim je doživeo vidljiv preporod, pre svega rezultatski. Udario je svoj trenerski pečat načinom na koji igraju odbranu i intenzitetom kojim tu kvalitetnu odbranu pretvaraju u tranzicijski napad. Radi se o jednom veoma kvalitetnom timu, suvišno je posebno govoriti o njihovim kvalitetima i rezultatima koje ostvaruju na dva fronta", rekao je Jovanović, a prenosi sajt kluba.

On je naveo da Zvezda na svakoj poziciji ima izuzetno kvalitetne igrače, sposobne da kreiraju poene za sebe i saigrače.

"U ovom trenutku imaju drugi defanzivni rejting u Evroligi, što jasno govori o kvalitetu njihove odbrane i načinu na koji lome protivnika. Takođe su po broju skokova u napadu na drugom mestu, hvataju gotovo 40 odsto svojih promašenih šuteva, što protivniku pravi velike probleme. Naš zadatak biće, da im fizički odgovorimo, da zaustavimo njihov kontranapad i da im ne dozvolimo lake poene iz ofanzivnog skoka. Moramo da pokušamo, uprkos njihovoj agresivnoj odbrani, da budemo fokusirani na naše napadačke zadatke i da pokažemo čvrstinu", izjavio je Jovanović.

Zvezda se nalazi na trećem mestu na tabeli grupe B sa pet pobeda i tri poraza, dok je Spartak na četvrtoj poziciji sa istim učinkom.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KRIZA NA STAMFORD BRIDŽU: Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige
Tip fudbal

0 1

KRIZA NA "STAMFORD BRIDžU": Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige

Posle bolnog poraza u Bergamu i serije skromnih rezultata u Premijer ligi, Čelsi se vraća na „Stamford bridž“ sa jasnim ciljem, prekinuti loš niz i održati korak sa ekipama iz vrha. Međutim, protivnik koji dolazi u London je trenutno jedan od najneprijatnijih u prvenstvu, Everton Dejvida Mojesa koji na krilima četiri pobede u poslednjih pet kola dolazi u prestonicu.

13. 12. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBELEŽIĆE 2026. GODINU: Ko pripada BETA generaciji?

OBELEŽIĆE 2026. GODINU: Ko pripada BETA generaciji?