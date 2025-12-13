TOK – NAJSKUPLJI NEUSPEH U SRBIJI
KOLIKO zapravo Srbija plaća neuspehe Tužilaštva za organizovani kriminal? Podaci su zapanjujući.
U poslednjih nekoliko godina samo za 4 slučaja, država je isplatila čak 152 miliona evra odštete.
Novac koji nije otišao na škole, bolnice, za ugrožene kategorije, mlade bračne parove, podršku roditeljstvu, plate, penzije, već na propale sudske procese.
koji su punili naslovne strane svih časopisa.
Čuveni predmeti poput „Stečajne“ i „Đubretarske“ mafije danas su prvenstveno prepoznatljivi po ciframa koje su pokrili poreski obveznici i to 43 odnosno 38 miliona evra.
