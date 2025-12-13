"BILO BI IDEALNO DA ZVEZDA PROĐE DIREKTNO U OSMINU FINALA!" Dragiša Binić o crveno-belima u Ligi Evrope

Bivši fudbaler Crvene zvezde Dragiša Binić rekao je danas da bi bilo idealno da "crveno-beli" prođu direktno u osminu finala Lige Evrope, za šta postoji šansa.

Foto: M.Vukadinović

"Imamo još dve utakmice, jednu na strani, jednu kod kuće. Ako obe dobijemo, postoji varijanta, sad imamo deset bodova, a prvi na tabeli je sa 15. Ne bi trebalo da budemo megalomani. Bilo bi idealno da prođemo gore, da budemo u tom prvom šeširu, da dobijemo slabijeg protivnika, mada danas nema slabije, može samo veće i manje ime. Imaš i manjih klubova koji imaju izvrsnih igrača, ali nisu tako atraktivni", rekao je Binić gostujući na TV Tanjug.

Dodao je da Zvezda uvek igra dobro protiv jakih klubova.

"Zvezda uvek igra dobro, i mi kao narod i nacija volimo da je to bombastično ime, da je to veliki klub i onda i drugačiji je pristup igri i kod igrača, drugačiji i kod navijača dođu da gledaju, veliki igrači, veliki klub. Tako da ne bi trebalo nikad biti srećan što dobiješ neko malo ime, a u stvari je to dobra ekipa", rekao je Binić.

Do kraja je Zvezdi ostalo gostovanje Malmeu koji ima samo bod i meč kod kuće protiv Selte koja trenutno ima devet bodova.

"Pa sad se pomerilo se od prošle godine za možda jedan bod, dva, ranije se deset išlo sigurno, sad već možda ti je potreban i jedanaesti. Ako osvojimo sva tri, sigurni smo, sa bodom smo isto, a ako osvojimo šest bodova, onda smo možda i u onih prvih osam. Tako da smo onda u tom šeširu na prvom. Računaš, od Malmea smo sigurno bolji, a od Španaca na domaćem terenu, sa navijačima... Opet, veliki klub, volimo takve utakmice, drugo ono, zavisi koliko Španci imaju i šta im je potrebno, kakav im je raspored u prvenstvu, da li ima povređene igrače, ali dosta faktora utiče na jednu utakmicu", zaključio je Binić.

Zvezda pred poslednja dva kola grupne faze ima 10 bodova i nalazi se na 17. mesto.

Klubovi od prvog do osmog mesta će direktno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24 će u doigravanje za osminu finala, s tim što će oni od 9. do 16. mesta imati prednost domaćeg teran u revanšu.

