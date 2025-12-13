"MLADIĆ OSTAVIO DEVOJKU DA UMRE SAMA NA PLANINI": Advokat tvrdi da je smrt devojke "tragična nesreća"

TOMAS Plamberger (36), planinar koji je ostavio svoju devojku samu na vrh planine Grosglokner gde se smrzla na smrt, dao je svoju verziju događaja kobnog dana.

Foto: Printskrin/foto-webcam.eu/webcam/adlersruhe

Rekao je da je situacija u kojoj su se našli bila "beznadežna" jer ona nije mogla da nastavi svoje putovanje. Zato su se složili da će on sam otići i potražiti pomoć.

Takođe joj je posvetio dirljivu poruku na društvenim mrežama.

Podsećanja radi, tužioci su nedavno optužili iskusnog planinara Tomasa Plambergera za ubistvo iz nehata, jer je 18. januara ove godine ostavio svoju devojku Kerstin Gartner (33), koja nije bila sposobna za tako zahtevan uspon, oko 50 metara ispod vrha najviše austrijske planine.

Nekoliko meseci pre nego što je optužnica podignuta, Plamberger je objavio saopštenje na veb-sajtu svog advokata, koje sada citiraju austrijski mediji.

💔 33-year-old Kerstin Gurtner froze to death just ~150 ft from the summit, after being left “exhausted, hypothermic & disoriented” by her experienced-climber boyfriend Thomas Plamberger during a winter ascent



He’s charged with negligent manslaughter and failing to help#SB19 pic.twitter.com/tuyObKFf2v — GlobeUpdate (@Globupdate) December 8, 2025

U njemu tvrdi da je oko 0:35 pozvao gorske spasioce i zamolio ih da pošalju helikopter jer je njegova devojka iznenada počela da pokazuje sve veće znake iscrpljenosti. Ali su mu navodno rekli da to nije moguće.

Par je potom odlučio da nastavi putovanje kako bi se zagrejao.

- Situacija je bila beznadežna. Kerstin je bila toliko fizički iscrpljena da više nije mogla da nastavi uspon, povratak je u tom trenutku bio apsolutno isključen. Zato smo se složili da ću sam potražiti pomoć - napisao je on.

Tvrdi da je u 3:30 ujutru obavestio spasioce da mora da ostavi svoju devojku i ponovo tražio helikopter. U izjavi takođe postavlja pitanje zašto je spasavanje trajalo toliko dugo. Spasioci su pronašli njeno telo tek oko 10 časova sledećeg dana - nekoliko sati nakon što je prvi put pozvao pomocć.

Tužioci kažu da su se Plamberger i njegova devojka zaglavili neposredno pre 21 čas.

Plamberger je samo jednom pozvao gorske spasioce, u 01:35.

Zatim je navodno stavio telefon na tihi režim i ignorisao njihove pozive.

Takođe kažu da nije poslao signal za pomoć kada ih je policijski helikopter preleteo oko 22:30.

Snop njihovih lampi u mraku je takođe snimljen veb kamerom - dok se jedna sama kreće uz planinu, ženi se na kraju isprazni baterija baterijske lampe.

Plambergerov advokat je rekao da je smrt devojke bila "tragična nesreća", a mladić je napisao dirljivu poruku svojoj devojci u objavi na društvenim mrežama koja je kasnije obrisana.

- Mnogo mi nedostaješ. Neverovatno boli. Zauvek ćeš biti u mom srcu. Bez tebe, vreme nema smisla - napisao je, prema nemačkom Bildu.

Suđenje na Regionalnom sudu u Insbruku trebalo bi da počne u februaru. Ukoliko bude osuđen, suočava se sa kaznom zatvora do tri godine.

(Telegraf.rs)

