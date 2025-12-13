POTPUNO PUKLI BLOKADERI U NOVOM SADU: Bogosavljević se ogradio od samoga sebe (FOTO)

GLAVNI promoter vojvođanskih separatista i blokadera Žarko Bogosavljević ogradio se od samoga sebe.

Foto: Printskrin

Blokader Žarko Bogosavljević objavio je bizaran tekst na mrežama, u kojem se ogradio od - samog sebe.

- Bogosavljević se ogradio od Bogosavljevića

Obaveštavam javnost da se ja, Žarko Bogosavljević, pri čistoj svesti ograđujem od sebe, Žarka Bogosavljevića i tim činom podržavam u potpunosti ograđivanje od tog istog Žarka Bogosavljevića. Na čin ograđivanja sebe od mene prinuđen sam usled suočavanja sa čvrstim dokazima da su optužbe da širim paranoju tačne i da su direktno povezane sa upotrebom skraćenica od tri slova (PRL, JNA, CIA, BIA i sl.), mada i četiri slova ponekada pokažu jednako dejstvo (npr. SFRJ ili UDBA). Moje štetno dejstvo ima i predistoriju - još kao dete, nesvestan svog postupka, jednom sam na ulici bacio žvaku umotanu u papir van kontejnera. S distance od nekoliko decenija, sada uviđamo u istovreme i Žarko i ja, da smo time direktno doprineli klimatskim promenama, topljenju polarnog leda i moralnom sunovratu savremenog društva. Pa nego šta nego da se ogradim?! Zbog tog i drugih potencijalno civilizacijski pogubnih postupaka tog Žarka (tj. gotovo sasvim mene), izražavan duboko, iskreno i proceduralno ispravno izvinjenje svim ugroženim ekosistemima, kao i budućim generacijama koje će, sasvim izvesno, živeti sa posledicama te moje i njegove nepromišljenosti. Nego da se vratim u sadašnjost. Naime, moje delovanje je odista dovelo do mnogih psihičkih reakcija zabrinutih građana - kriv sam! Izazvao sam širenje paranoje usled koje dolazi do dramatičnih halucinacija u kojima im se priviđaju nasilje, defetizam i slični fenomeni, te tako zabrinuti počeše više da brinu o meni, nego borbi protiv režima.

U prethodnih godinu dana priviđao sam se onima kojima sam izazvao paranoju kako u borbi u kojoj sam 24/7 stojim na bezbednoj distanci u PRESS prsluku. Priviđa im se da je PRESS prsluk u zemlji Srbiji garant bezbednosti, dakle, stanje je ozbiljno! Verovali ili ne, usled tog štetnog dejstva učini im se i da pozivam na agresiju i napadam saborce. Te šta ću, kud ću - rekoh ogradi se ti Žare od sebe, što je sigurno sigurno je. Ako se ne ogradiš ko zna koliki broj ljudi u ovoj borbi može poverovati da su novinari bezbedni, da su saborci neprijatelji i da je ograđivanje ono oko čega smo se okupili. Mislim se - ako smo već počeli da se ograđujemo mi od nas, umesto od režima, da se i ja od sebe ogradim. Šta mi teško?

Zato demantujem sebe. Demantujem i demanti. I demantujem unapred sve što sam mislio i što ću tek pomisliti. Izvinjavam se što sam bio isuviše dugo bio na ulici i izlagao ih svom štetnom uticaju beskompromisne borbe i napora da istina dođe do što većeg broja građana.



Foto: Printskrin