BUKTI RAT TAJLANDA I KAMBODŽE: Trampovo primirje propalo, avio i artiljerijski udari, kineski VT-4 tenkovi gore na granici, 700.000 raseljeno

UPRKOS javnim izjavama o postignutom prekidu vatre i američkom posredovanju, sukob između Tajlanda i Kambodže nastavlja da se širi i produbljuje.

Samo nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp saopštio da su dve zemlje pristale na primirje, borbe duž sporne granice su nastavljene punim intenzitetom, uz nove žrtve, masovna raseljavanja i upotrebu teške tehnike, uključujući borbene avione i tenkove.

Vojni sukobi su nastavljeni tokom subote, uz noćna bombardovanja i pokušaje tajlandskih snaga da zauzmu ključne tačke duž granice. Kambodžanska vlada je saopštila da tajlandska artiljerija i vazduhoplovstvo nastavljaju napade u spornoj zoni, čime se, prema njihovim navodima, u potpunosti obesmišljava svaka priča o primirju. Tajland, sa druge strane, optužuje Kambodžu za kršenje dogovora i odbacuje tvrdnje da je prekid vatre ikada stupio na snagu u operativnom smislu.

Tajlandski premijer Anutin Čarnvirakul otvoreno je poručio da će vojne operacije trajati sve dok, kako je naveo, pretnje po bezbednost zemlje i stanovništva ne budu u potpunosti uklonjene. U objavama na društvenim mrežama naglasio je da su borbene aktivnosti već dale konkretne rezultate i da Bangkok nema nameru da obustavi operacije dok Kambodža ne povuče svoje snage i ne ukloni mine sa granice.

🇹🇭 Thailand’s Gripens Hit the Roads



The Royal Thai Air Force is now operating Gripen fighters from highways, boosting flexibility, survivability, and rapid redeployment.



In the ongoing conflict with Cambodia, this gives Thailand a tactical edge, allowing air power to remain… pic.twitter.com/w7rJ8lVFn0 — Defence Index (@Defence_Index) December 12, 2025

Borbe su tokom noći dodatno eskalirale, a bilans ljudskih gubitaka nastavlja da raste. Prema dostupnim podacima, najmanje 21 osoba je izgubila život u poslednjem talasu sukoba, dok je oko 700.000 civila sa obe strane granice bilo primorano da napusti svoje domove. Humanitarna situacija se rapidno pogoršava, dok lokalne vlasti upozoravaju da kapaciteti za prihvat raseljenih postaju kritični.

Donald Tramp je u petak, putem platforme Truth Social, objavio da su Tajland i Kambodža postigli dogovor o prekidu vatre nakon telefonskih razgovora sa Anutinom Čarnvirakulom i kambodžanskim liderom Hun Senom. Prema Trampovim rečima, dvojica lidera su se obavezala na povratak sporazumu potpisanom još u oktobru, uz njegovu ulogu garanta procesa. Međutim, interpretacije tog razgovora su se brzo razišle.

Ta Krabey Temple was destroyed this week during the latest round of fighting along the Cambodia-Thailand border. According to Cambodia’s Ministry of Culture and Fine Arts, the destruction occurred on 8 December 2025 amid Thai air and artillery operations in the area. The Ministry… pic.twitter.com/bzcI3jf21L — Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) December 12, 2025

Tajlandska strana tvrdi da nikakav bezuslovni prekid vatre nije prihvaćen i da je američkom predsedniku jasno stavljeno do znanja da se Tajland ne smatra agresorom. Kao ključni uslov za bilo kakvo primirje, Bangkok zahteva povlačenje kambodžanskih snaga sa spornih položaja i uklanjanje mina duž granice. Istovremeno, tajlandske vlasti su upozorile Vašington da sukob ne povezuje sa trgovinskim pritiscima, podsećajući na ranije pokušaje korišćenja tarifa kao sredstva političkog uticaja.

Dok se političke izjave smenjuju, realnost na terenu ostaje brutalna. Kambodža je u subotu optužila Tajland za nove vazdušne napade, navodeći da su dva borbena aviona F-16 bombardovala više ciljeva u pograničnoj oblasti i da napadi nisu prestajali ni nakon Trampove objave. Tajlandska vojska je potvrdila da se borbe nastavljaju, bez naznaka skorog smirivanja.

🇹🇭#Thailand - 🇰🇭#Cambodia: Footage showing a Royal Thai Army VT-4 main battle tank firing toward Cambodian positions along the disputed Sisaket border area.



The second footage shows Thai troops shooting down a drone reportedly used by the Cambodian Army. The soldiers are armed… pic.twitter.com/bB97lu1FIh — POPULAR FRONT (@PopularFront_) December 8, 2025

Ova eskalacija nije izolovan incident. Sukobi u pograničnom regionu traju još od ponedeljka, a predstavljaju nastavak petodnevnih borbi iz jula, tokom kojih su poginule 43 osobe, dok je više od 300.000 ljudi bilo raseljeno. Spor između dve zemlje oko demarkacije granice vuče korene još iz perioda francuske kolonijalne uprave u Indokini i decenijama ostaje nerešen, uprkos brojnim pokušajima međunarodnog posredovanja.

Dodatni element koji je privukao pažnju vojnih analitičara jeste potvrda da je tokom borbi ozbiljno oštećen tajlandski glavni borbeni tenk VT-4 kineske proizvodnje. Prema informacijama objavljenim na tajlandskim društvenim mrežama, tenk je pretrpeo teška oštećenja tokom direktnog gađanja kambodžanskih položaja u zoni intenzivnih borbi. Tokom angažmana, glavni top kalibra 125 mm je, prema tim navodima, pukao, što je dovelo do razaranja cevi i potpune borbene neupotrebljivosti vozila.

Pored glavnog naoružanja, oštećeni su i sistemi za upravljanje vatrom, uključujući ciljni sistem i lasersko upozoravanje, koji su ključni za savremeno oklopno ratovanje. U incidentu su, prema istim izvorima, ranjena tri člana posade, dok detalji o njihovom stanju nisu objavljeni.

Thai Army VT-4 had a accident, 12 December, 2025.

The cause is speculated to either be faulty ammo or barrel failure from excessive use. pic.twitter.com/m8f7SeAqPx — T-90K (@T_90AK) December 12, 2025

Tenk VT-4 proizvodi kineska kompanija NORINCO i predstavlja jedan od ključnih elemenata modernizacije tajlandskih oklopnih snaga. Opremljen je digitalnim sistemom za upravljanje vatrom, glatkocevnim topom koji može da koristi i vođenu municiju, kao i savremenim senzorima za preživljavanje na bojištu. Tajland ga je nabavio kako bi zamenio zastarele zapadne i sovjetske platforme, a njegovo ponašanje u realnim borbenim uslovima pažljivo prate i druge zemlje regiona koje razmatraju nabavku kineske oklopne tehnike.

Oštećenje VT-4 u stvarnim borbama dodatno komplikuje situaciju za Bangkok, jer se sukob sve manje vodi samo političkim kanalima, a sve više prelazi u iscrpljujući vojni obračun sa neizvesnim ishodom. Istovremeno, neuspeh Trampove intervencije pokazuje ograničenja spoljnog posredovanja u konfliktima koji imaju duboke istorijske, teritorijalne i nacionalne korene.

Dok se borbe nastavljaju, a civili masovno napuštaju pogranična područja, postaje jasno da je tajlandsko-kambodžanski sukob ušao u fazu u kojoj kratkoročna diplomatska rešenja više ne daju rezultate. Na terenu se odlučuje tempo i smer daljeg razvoja krize, dok političke izjave sve više gube težinu pred realnošću topova, aviona i tenkova.

