"MILLENNIUM TEAM" SA KINESKIM PARTNEROM, NOSILAC - "EKSPO 2027"

NOVI grad izrasta iz peska, svakog jutra pre sedam časova na surčinsko gradilište izlazi i do 1.000 radnik.

foto: Millenium team

Projekat predviđa sedam hala, od kojih je svaka površine od 11.000 do 12.000 kvadrata

BRUJANjE desetina kamiona natovarenih peskom i drugim materijalom, neprekidni udarci čekića koji odjekuju šumom moćnih betonskih stubova, dovikivanje užurbanih radnika i huk istovara - svakodnevna je zvučna podloga jednog od najvećih gradilišta u Evropi. Na mestu nekadašnjih oranica i utrina u beogradskoj opštini Surčin, svakodnevno, metar po metar, niče novi grad. Biće to glamurozni izložbeni prostor, savremeno stambeno naselje, kao i niz pratećih objekata gde će 2027. godine biti održana Specijalizovana međunarodna izložba "Ekspo".

ZASTAVE SRBIJE I KINE MAŠINE na gradilištu pale se svakog jutra tačno u sedam časova, a većina radnika je na svojim mestima i ranije. Radi se do 17 časova, uz predah za ručak i nekoliko kraćih pauza. U sličnom ritmu rade i kineski kolege. Direkcija gradilišta je zajednička i smeštena u montažnom naselju na ulazu u kompleks. Ovaj kamp, ukrašen zastavama Srbije, Kine i kompanija koje izvode radove, mesto je donošenja svih važnih odluka za izgradnju. Tu se završava i veliki deo administracije, nabavke materijala, dogovora sa podizvođačima..

Da bi Beograd bio dostojan domaćin ove jedinstvene svetske smotre, svakog jutra pre sedam časova na surčinsko gradilište izlazi i do 1.000 radnika. Kompaniji Millennium Team, sa partnerskom firmom Power Construction Corporation of China nosilac je građevinskog posla bez premca u novijoj istoriji Srbije. Punom parom rade i grade zaposleni u srpskoj i kineskoj kompaniji, kao i firmama podizvođačima. Svi oni složno, ali sa jasno podeljenim zadacima, viziju projektanata pretvaraju u stvarnost.

foto: Millenium team/Boban Mitrović i Goran Rakić

- Radimo punom snagom. Imamo precizne rokove i važno je da sve teče po planu - kaže Branislav Drljević, projekt menadžer u kompaniji Millennium Team. - Realizujemo projekat kakav u Srbiji nije izveden decenijama. To je ozbiljan izazov, ali i snažna motivacija. Ilustracije radi, samo na sajamskom gradilištu, mimo stadiona i ostalog, planirana je potrošnja oko 220.000 kubika betona, a dosad smo ugradili više od 60 odsto. Takođe,

naručeno je oko 25.000 tona čelične konstrukcije koja se izrađuje u fabričkim pogonima domaće i kineske kompanije, a koja je već na putu ka Surčinu.

"Ekspo" u Surčinu najambiciozniji je poduhvat Millennium Team-a i najveći posao na kome ova kompanija radi sa kineskim partnerima. Zajedno, kako kažu, grade budućnost, jer će ovaj projekat biti motor razvoja Srbije narednih godina.

foto: Millenium team

Srce surčinskog gradilišta je u središtu šume betonskih stubova na kojima će počivati budući sajamski centar. Njih je ukupno 238, a svaki je morao da bude izliven, dopremljen, podignut i ugrađen u unapred pripremljene temelje u zemlji. Obrisi budućih objekata već se pomaljaju - prepoznaju se konture hala, pasarela, prilaznih objekata... Plan je da se prvi objekat nađe pod krovom već početkom leta.

VRUĆINA TEŽA OD ZIME ZIMU na gradilištu u Surčinu za tren oka smenilo je leto. Toplo vreme donelo je vetar koji nanosi pesak, ulazi u oči i kosu i uvlači se u svaku poru. Grupa radnika tokom vetrovitih dana šmrkovima kvasi nanet pesak, ne bi li oslabila udare peskovitog vetra. Na pitanje kada se teže radi, zimi ili leti, većina radnika sa kojima smo razgovarali složno kaže - leti. - Zima je teška, ali mi smo građevinci, navikli smo. Obučeš se i radiš, pa na hladnoću mnogo i ne misliš. Vrućina, jako sunce i sparina, međutim, padnu mnogo teže - kažu radnici Millenium Team-a.

Ogroman posao, međutim, već je završen. Zbog specifične konfiguracije teren je podignut od jednog do čak tri po metra na pojedinim tačkama. To je rešeno nasipanjem više od pet miliona kubika peska i kamena. Uz to, pobodeno je bezbroj šipova koji sa veznim gredama čine čvrsto tlo na kojem niče novi grad. Na gradilištu je i danas najmanje 50 kamiona i desetak bagera. Utovarivače, grejdere, auto-dizalice, dostavna vozila - teško je i izbrojati.

Svi zaposleni u kompaniji Millennium Team angažovani na projektu "Ekspo" već mesecima daju sve od sebe. Na mestu buduće hale 5, šef gradilišta Boban Mitrović, sa šlemom na glavi i papirima u ruci, daje instrukcije o poslovima koji su u toku. On trenutno brine o gradnji jedne od najvećih zgrada budućeg sajma. Pedesetak armirača i tesara obavlja poslednje pripreme za betoniranje ploče prizemlja aneksa uz halu 5.

foto: Millenium team

- Projekat predviđa ukupno sedam hala, od kojih će svaka biti površine od 11.000 do 12.000 kvadratnih metara. Biće tu i upravna zgrada, aneksi između dvorana i ostali prateći objekti, a sve će biti povezano pešačkim saobraćajnicama. Posebno je interesantna takozvana univerzalna hala (hala 5), specifična po velikom rasponu čelične krovne konstrukcije od oko 90 metara. Imaće površinu od oko 12.000 kvadratnih metara i biće jedna od centralnih tačaka budućeg kompleksa - pojašnjava nam Mitrović.

Na pitanje šta je najveći izazov na ovako velikom gradilištu, inženjer Goran Rakić, tehnički rukovodilac projekta, koji je takođe deo ekipe Millennium Team-a bez razmišljanja kaže:

- Organizacija. Zamah ljudi i mehanizacije je ogroman. Potrebno je uvezati veliki broj podizvođača, podeliti jasne zadatke, obezbediti rad mašina, dopremu materijala, transport. Zato je važno da se prati puls gradilišta i brzo reaguje.

Građevinski tehničar Millennium Team-a Saša Srdanov zamišljen, užurbanim korakom vešto zaobilazi "brda" istovarenog čelika, drvene građe i odbačenih paleta.

- Oseća se pritisak, ali to je normalno za građevinu. Nije lako, ali ide kako treba - kaže nam dok otresa prašinu sa žutog prsluka sa natpisom Millennium Team.

Usred ogromne "njive" od ispletenih čeličnih šipki zatičemo i armirače. Povijeni, sa kleštima u rukama, pritežu beskrajne žice armature "desetke" sa čeličnim "uzengijama" buduće betonske ploče.

- Nema stajanja. Još sat, dva i biće spremno za betoniranje. A onda, zna se. Idemo dalje. Dobro je dok god se radi - poručuju oni.