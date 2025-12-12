GRAĐANI APLAUZOM DOČEKALI VUČIĆA U GADŽINOM HANU Predsednik obišao uslužni centar za legalizaciju: LJudi hoće da budu svoji na svome (VIDEO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je uslužni centar za legalizaciju po programu Svoj na svome u Gadžinom Hanu.
135.000 zahteva za legalizaciju
Predsednik je izneo najnovije podatke kada je reč o broju onih koji su prijavili objekte za legalizaciju.
- Ima 135.000 ljudi koji su podneli zahtev za evidentiranje svoje imovine. Gužve su svuda, to je stvarno neverovatno. Naravno, ljudi hoće da reše svoju imovinu, da budu svoji na svome - dodao je Vučić i kazao da je neverovatno koliki se broj pomoćnih objekata prijavljuje.
- Za mene je najveće iznenađenje štale i garaže, neverovatno koliki se broj pomoćnih objekata prijavljuje. To je super.
- Ako do juna budemo imali nekih 600.000 - 700.000 zahteva, to će biti odlično, iako će svakako biti više zahteva. Više bi to bilo za šest meseci nego u prethodnih 30 godina. Bilo je komplikovano i bilo je preskupo - kazao je predsednik.
Vučić je porazgovarao sa građanima koji su se zatekli u uslužnom centru.
Građani dočekali predsednika aplauzom
Građani su dočekali predsednika Vučića aplauzom.
- Ako uspemo da dovedemo Jumko, za 70-80 žena, to će vama da znači. Posebno kada žene rade, ostaće ovde, žena je stub kuće - kazao je predsednik prisutnima.
U razgovoru sa predsednikom opštine Vučić je obećao da će rešiti problem vrtića za ovo mesto.
Poseta porodici Filipović
Predsednik je posetio i porodicu Filipović iz tog mesta koja će narednih dana podneti zahtev prijavu kuće. Vučića su dočekali članovi porodice i domaćin Dejan Filipović.
