GRAĐANI APLAUZOM DOČEKALI VUČIĆA U GADŽINOM HANU Predsednik obišao uslužni centar za legalizaciju: LJudi hoće da budu svoji na svome (VIDEO)

В. Н.

12. 12. 2025. u 13:05

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je uslužni centar za legalizaciju po programu Svoj na svome u Gadžinom Hanu.

FOTO: Novosti

135.000 zahteva za legalizaciju

Predsednik je izneo najnovije podatke kada je reč o broju onih koji su prijavili objekte za legalizaciju.

- Ima 135.000 ljudi koji su podneli zahtev za evidentiranje svoje imovine. Gužve su svuda, to je stvarno neverovatno. Naravno, ljudi hoće da reše svoju imovinu, da budu svoji na svome - dodao je Vučić i kazao da je neverovatno koliki se broj pomoćnih objekata prijavljuje.

- Za mene je najveće iznenađenje štale i garaže, neverovatno koliki se broj pomoćnih objekata prijavljuje. To je super.

- Ako do juna budemo imali nekih 600.000 - 700.000 zahteva, to će biti odlično, iako će svakako biti više zahteva. Više bi to bilo za šest meseci nego u prethodnih 30 godina. Bilo je komplikovano i bilo je preskupo - kazao je predsednik.

Vučić je porazgovarao sa građanima koji su se zatekli u uslužnom centru.

Građani dočekali predsednika aplauzom 

Građani su dočekali predsednika Vučića aplauzom.

- Ako uspemo da dovedemo Jumko, za 70-80 žena, to će vama da znači. Posebno kada žene rade, ostaće ovde, žena je stub kuće - kazao je predsednik prisutnima.

U razgovoru sa predsednikom opštine Vučić je obećao da će rešiti problem vrtića za ovo mesto.

Poseta porodici Filipović

Predsednik je posetio i porodicu Filipović iz tog mesta koja će narednih dana podneti zahtev prijavu kuće. Vučića su dočekali članovi porodice i domaćin Dejan Filipović.

