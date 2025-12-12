SALAH I SLOT, OČI U OČI! Ključni dan u Liverpulu, pada konačna odluka

Trener fudbalera Liverpula Arne Slot izjavio je danas da će u toku dana razgovarati sa Mohamedom Salahom o tome da li će egipatski fudbaler biti u timu za subotnji duel protiv Brajtona, preneo je Bi Bi Si.

Foto Profimedia

Salah je posle remija sa Lidsom poručio da je "gurnut pod led" od strane kluba, a zatim je izostavljen iz sastava za utakmicu Lige šampiona protiv Intera u Milanu. Za medije u miks zoni na Eldon Roudu rekao je i da je "zaslužio svoje mesto" u ekipi.

"Imaću razgovor sa Moom u toku dana. Ishod tog razgovora odrediće kako će stvari izgledati u subotu", rekao je Slot.

Liverpul u subotu od 15.00 dočekuje Brajton na Enfildu, u pokušaju da prekine niz od dva ligaška remija.

Egipatski napadač, koji je postigao 250 golova na 420 utakmica za klub, bio je rezerva u dve od poslednje tri premijerligaške utakmice. Poslednji put je igrao 3. decembra protiv Sanderlenda, kada je ušao sa klupe, dok je poslednji put počeo 26. novembra u porazu od PSV Ajndhovena u Ligi šampiona.

Slot je potvrdio da je posle duela sa Sanderlendom bilo "mnogo razgovora" između Salaha, njegovih predstavnika i kluba.

Salah u ponedeljak putuje na Afrički kup nacija, a u zavisnosti od plasmana Egipta, mogao bi da se vrati u klub tek posle finala 18. januara. U ovoj sezoni postigao je pet golova u Premijer ligi i Ligi šampiona.

Govoreći o njegovoj budućnosti, Slot je dodao: "Nemam nijedan razlog da ne želim da ostane."

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu