SALAH I SLOT, OČI U OČI! Ključni dan u Liverpulu, pada konačna odluka
Trener fudbalera Liverpula Arne Slot izjavio je danas da će u toku dana razgovarati sa Mohamedom Salahom o tome da li će egipatski fudbaler biti u timu za subotnji duel protiv Brajtona, preneo je Bi Bi Si.
Salah je posle remija sa Lidsom poručio da je "gurnut pod led" od strane kluba, a zatim je izostavljen iz sastava za utakmicu Lige šampiona protiv Intera u Milanu. Za medije u miks zoni na Eldon Roudu rekao je i da je "zaslužio svoje mesto" u ekipi.
"Imaću razgovor sa Moom u toku dana. Ishod tog razgovora odrediće kako će stvari izgledati u subotu", rekao je Slot.
Liverpul u subotu od 15.00 dočekuje Brajton na Enfildu, u pokušaju da prekine niz od dva ligaška remija.
Egipatski napadač, koji je postigao 250 golova na 420 utakmica za klub, bio je rezerva u dve od poslednje tri premijerligaške utakmice. Poslednji put je igrao 3. decembra protiv Sanderlenda, kada je ušao sa klupe, dok je poslednji put počeo 26. novembra u porazu od PSV Ajndhovena u Ligi šampiona.
Slot je potvrdio da je posle duela sa Sanderlendom bilo "mnogo razgovora" između Salaha, njegovih predstavnika i kluba.
Salah u ponedeljak putuje na Afrički kup nacija, a u zavisnosti od plasmana Egipta, mogao bi da se vrati u klub tek posle finala 18. januara. U ovoj sezoni postigao je pet golova u Premijer ligi i Ligi šampiona.
Govoreći o njegovoj budućnosti, Slot je dodao: "Nemam nijedan razlog da ne želim da ostane."
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
"OSTALO MI JE OD 11 DO 14 MESECI ŽIVOTA"! NBA zvezda boluje od neizlečive bolesti
12. 12. 2025. u 11:31
DERBI KOLA KRAJ IBRA: Košarkaši kraljevačke Sloge sutra dočekuju Vojvdinu MTS
12. 12. 2025. u 11:04
SAKRAMENTO "LEŽI" NIKOLI JOKIĆU: Najbolji igrač današnjice obožava da igra protiv Kingsa
NOVO dominantno izdanje najboljeg košarkaša današnjice očekujemo na večerašnjem meču Sakramenta i Denvera koji se sastaju u "Golden 1 centru" četiri sata posle ponoći.
11. 12. 2025. u 13:30
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)