BRUTALNO! Nestvarna partija Nikole Jokića, ovo samo Srbin može (VIDEO)

BESPLATNA škola košarke Nikole Jokića!

Foto AP

Daj mu loptu, skloni se sa strane i nemoj da mu smetaš. Tako ponekad izgleda igra Denvera kad je na terenu Nikola Jokić. A svu moć Srbina osetili su Kingsi!

Čudesni Somborac je još jednom neverovatnom partijom doneo trijumf Denveru na gostovanju protiv Sakramenta - 136:105.

Kao od šale, Nikola je za svega 29 minuta igre zabeležio 36 poena uz 12 skokova, osam asistencija i dve ukradene lopte. Imao je impresivnih 14/16 iz igre (87.5 odsto), a ubacio je i dve trojke iz isto toliko pokušaja. Partija za udžbenike!

Ispisao je Nikola i nove stranice istoriji na ovom meču. Postao je igrač sa najaviše utakmica sa minimum 30 poena, 10 skokova i pet asistencija uz 80+ odsto šuta iz igre.

Pored Srbina, istakao se i Džamal Marej koji je ubacio 21 poen, dok je Kem Džonson imao 16. U bledom Sakramentu bolji od ostalih bio je Rasel Vestbruk koji je jedini pokazao želju da se ozbiljno nadmeće sa rivalom. Veteran na poziciji plejmejkera meč je završio sa 17 poena i pet asistencija, Malik Monk dodao je 15.

Od 24 utakmice u novoj NBA sezoni, Denver je već četiri odigrao protiv Sakramento kingsa. U prve dve je bio bolji, prošlu je tesno izgubio, a danas se za taj neočekivani poraz revanširao sa debelom kamatom.

Nagetsi su na gostovanju u Kaliforniji demonstrirali silu. Nisu dozvolili da otpor nemoćnih "kraljeva" poživi ni ni desetak minuta. Gosti iz Kolorada su od samog podbacivanja lopte furiozno ušli u meč. Samo u prvoj četvrtini ubacili su 41 poen, a primili ih 26. Već tada je sve bilo jasno.

Nagetsi su ovim trijumfom izbili na drugu poziciju Zapadne konferencije sa skorom 17-6, dok Kingsi tavore pri dnu tabele, na 12.poziciji sa 6-18.

Sledeći meč Jokić i ekipa će posle četiri gostovanja odigrati u svojoj Bol Areni protiv Hjustona, u okršaju za poziciju prvog pratioca neprikosnovene Oklahome.