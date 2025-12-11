ANA IVANOVIĆ PROLAZI PAKAO, A ON... Razišao se sa srpskom teniserkom i sad čeka četvrto dete
Ana Ivanović podnela je nedavno zahtev za razvod braka od Bastijana Švajnštajgera u Minhenu, a kako prenose nemački mediji borba za decu je počela.
Naime, Ana i Švajni ne žele čak ni da se sretnu na suđenju, pa su od advokata tražili da se brakorazvodni proces maksimalno ubrza kako bi što pre krenuli svako svojim putem.
Inače, Ana i Bastijan imaju trojicu sinova Luku (8), Leona (5) i Tea (2), a sudeći po spekulacijama nemačkih medija deluje da je borba za starateljstvo neizbežna.
I dok se Ana Ivanović prolazi pakao zbog razvoda, jedan od najvažnijih muškaraca iz njene prošlosti danas živi potpuno drugačiju priču. Fernando Verdasko, nekadašnji vrhunski teniser i Anina velika ljubav, uskoro će postati otac po četvrti put.
Verdasco i njegova supruga Ana Bojer saopštili su radosne vesti: njihova porodica uskoro će postati bogatija za još jednog člana. Par već ima tri sina, a dolazak nove bebe, kako ističu, za njih predstavlja ostvarenje dugogodišnje želje za velikom i složnom porodicom.
Lepa Ana ne krije uzbuđenje zbog prinove, ističući da im je najvažnije da dete bude zdravo, dok je pol bebe u drugom planu. Termin porođaja očekuje se narednog proleća, a Verdasko je, nakon završetka bogate sportske karijere, u potpunosti posvećen porodičnom životu.
Preporučujemo
NE ŽELE NI DA SE VIDE NA SUĐENjU: Šta su Ana i Bastijan tražili od advokata
04. 12. 2025. u 07:33
KO BI SE OVOME NADAO: Klub koji sa klupe predvodi dželat Srbije i Crne Gore na pragu je ulaska u drugu fazu Lige šampiona!
Karabag, ciljajući da prekine seriju od pet utakmica bez pobede protiv holandskih timova u Evropi, dočekuje Ajaks na "Republičkom stadionu Tofik Bahramov" u okviru šestog kola Lige šampiona.
10. 12. 2025. u 07:40
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Dok Hrvatska još priča o tamošnjem derbiju, u kome su se sastali Dinamo Zagreb i Hajduk Split, kao nova tema tamošnjoj javnosti nametnula se - vest iz Srbije.
09. 12. 2025. u 20:50
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)