ANA IVANOVIĆ PROLAZI PAKAO, A ON... Razišao se sa srpskom teniserkom i sad čeka četvrto dete

Ana Ivanović podnela je nedavno zahtev za razvod braka od Bastijana Švajnštajgera u Minhenu, a kako prenose nemački mediji borba za decu je počela.

Foto: Profimedia

Naime, Ana i Švajni ne žele čak ni da se sretnu na suđenju, pa su od advokata tražili da se brakorazvodni proces maksimalno ubrza kako bi što pre krenuli svako svojim putem.

Inače, Ana i Bastijan imaju trojicu sinova Luku (8), Leona (5) i Tea (2), a sudeći po spekulacijama nemačkih medija deluje da je borba za starateljstvo neizbežna.

I dok se Ana Ivanović prolazi pakao zbog razvoda, jedan od najvažnijih muškaraca iz njene prošlosti danas živi potpuno drugačiju priču. Fernando Verdasko, nekadašnji vrhunski teniser i Anina velika ljubav, uskoro će postati otac po četvrti put.

Foto: Profimedia, ATA images

Verdasco i njegova supruga Ana Bojer saopštili su radosne vesti: njihova porodica uskoro će postati bogatija za još jednog člana. Par već ima tri sina, a dolazak nove bebe, kako ističu, za njih predstavlja ostvarenje dugogodišnje želje za velikom i složnom porodicom.

Lepa Ana ne krije uzbuđenje zbog prinove, ističući da im je najvažnije da dete bude zdravo, dok je pol bebe u drugom planu. Termin porođaja očekuje se narednog proleća, a Verdasko je, nakon završetka bogate sportske karijere, u potpunosti posvećen porodičnom životu.