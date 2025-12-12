Preduzetnik

Novi „Katalog proizvoda i usluga socijalnih preduzeća”

V.N.

12. 12. 2025. u 12:58

PRIVREDNA komora Srbije, Centar za programe podrške privredi i MMSPD, i ove godine je ažurirala i kreirala „Katalog proizvoda i usluga predstavnika socijalne ekonomije“ s ciljem jačanja njihove vidljivosti i podsticanja održivih poslovnih praksi.

Cilj ove aktivnosti je promovisanje predstavnika socijalne ekonomije koja posluju na tržištu, odnosno, proizvoda i usluga kojima dodatu vrednost daje obavljanje delatnosti koje doprinose zaštiti životne sredine i cirkularne ekonomije, razvoju ruralnih područja, kulturi, obrazovanju i drugim oblastima u domenu održivog razvoja.

Aktivnostima predstavnika socijalne ekonomije ostvaruju se i socijalna, kulturna, ekonomska i radna uključenost pripadnika društveno osetljivih grupa. Katalog treba da posluži kao inspiracija i baza za potencijalnu saradnju privrede sa ovim organizacijama. Takvo partnerstvo doprinosi ostvarivanju više Ciljeva održivog razvoja, uključujući dostojanstven rad i ekonomski rast, smanjenje siromaštva i gladi, rodnu ravnopravnost i smanjenje nejednakosti.

Saradnja sa predstavnicima socijalne ekonomije može biti deo nefinansijskih izveštaja o održivom poslovanju. Iako je ova obaveza propisana za velika preduzeća, izveštavanje može koristiti i manjim kompanijama, jačajući njihovu reputaciju i olakšavajući saradnju sa finansijskim sektorom, stranim partnerima i dobavljačima.


 

