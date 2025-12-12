ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Nastavljamo da radimo na širenju mogućnosti za snabdevanja energentima naše zemlje iz različitih pravaca
MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke koju je predvodio Čarls Kormije, regionalni direktor za infrastrukturu za Evropu i Centralnu Aziju o finansiranju infrastrukturnih projekata u energetskom sektoru.
Đedović Handanović je navela da prioriteti za dalji razvoj energetskog sektora ostaju diversifikacija izvora i ruta snabdevanja energentima i jačanje energetske sigurnosti uz nove kapaciteta obnovljivih izvora energije u državnom vlasništvu.
Ministarka je poručila da je usvojen prostorni plan za gasnu interkenekciju Srbija-Severna Makedonija, kao i da je u okviru tehničke pomoći Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) urađena Studija izvodljivosti sa analizom isplativosti i Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za gasni interkonektor na teritoriji Republike Srbije i Republike Severne Makedonije. Igradnjom ovog gasovoda omogućiće se dalje povezivanje sa Južnim gasnim koridorom, kao i prenos gasa od Grčke, preko Severne Makedonije do Srbije i dalje ka Evropi. Gasna interkonekcija Srbija-Rumunija za koju je potpisan Memorandum o razumevanju između resornih ministarstava je u fazi pripreme tehničke dokumentacije.
- Očekivani završetak oba ova gasovoda je u naredne dve godine - navela je Đedović Handanović.
Prema njenim rečima u poslednje dve godine na mrežu je dodato 426 megavata kapaciteta u državnom vlasništvu, otvoreni su novi termo blok, prvi vetropark i solarna elektrana u Kostolcu u okviru Elektroprivrede Srbije.
- Pripremamo i jedan od najvećih projekata obnovljivih izvora energije u Evropi, solarne elektrane od jednog gigavata, sa baterijskim skladištem od 200 megavata koji ima širi značaj za nas jer će doneti više sigurnosti i zelene energije u državnom vlasništvu, smanjiti emisije štetnih gasova i imaće dodatni značaj kada krene sa primenom CBAM-a (Mehanizam prekograničnog usklađivanja (cene) ugljenika), kao i za ozelenjavanje portfolia Elektroprivrede Srbije, za koji očekujemo i podršku MIGE (Multilateralne agencije za garancije investicija), koja je deo Svetske banke - rekla je ona.
Čarls Kormije, regionalni direktor Svetske banke za infrastrukturu za Evropu i Centralnu Aziju pohvalio je reforme koje je sprovela Srbija u energetskom sektoru, kao i spremnost za spajanje sa EU tržištem električne energije.
- Radi smo da nastavimo dijalog o finansiranju kapitalnih projekata i reformi koje sprovodite kroz koje osiguravate veću energetsku sigurnost, za šta imamo razvijene različite instrumente podrške - rekao je on.
