ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Nastavljamo da radimo na širenju mogućnosti za snabdevanja energentima naše zemlje iz različitih pravaca

V.N.

12. 12. 2025. u 08:35

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke koju je predvodio Čarls Kormije, regionalni direktor za infrastrukturu za Evropu i Centralnu Aziju o finansiranju infrastrukturnih projekata u energetskom sektoru.

Foto: Ministarstvo

Đedović Handanović je navela da prioriteti za dalji razvoj energetskog sektora ostaju diversifikacija izvora i ruta snabdevanja energentima i jačanje energetske sigurnosti uz nove kapaciteta obnovljivih izvora energije u državnom vlasništvu.

 - Pre dve godine smo započeli diversifikaciju gasnog sektora izgradnjom gasne interkonekcije Srbija-Bugarska, preko koje se snabdevamo gasom iz Azerbejdžana, a imamo i pristup gasovodima TAP i TANAP.  Trenutno pripremamo tehničku dokumentaciju za gasne interkonekcije sa Severnom Makedonijom i Rumunijom, odnosno nastavljamo da radimo na širenju mogućnosti za snabdevanja energentima naše zemlje iz različitih pravaca. Završavamo i razdvajanje u gasnom sektoru, što je deo Reformske agende koju sprovodimo na putu ka Evropskoj uniji - rekla je ona.

Foto: Ministarstvo

Ministarka je poručila da je usvojen prostorni plan za gasnu interkenekciju Srbija-Severna Makedonija, kao i da je u okviru tehničke pomoći Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) urađena Studija izvodljivosti sa analizom isplativosti i Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za gasni interkonektor na teritoriji Republike Srbije i Republike Severne Makedonije. Igradnjom ovog gasovoda omogućiće se dalje povezivanje sa Južnim gasnim koridorom, kao i prenos gasa od Grčke, preko Severne Makedonije do Srbije i dalje ka Evropi. Gasna interkonekcija Srbija-Rumunija za koju je potpisan Memorandum o razumevanju između resornih ministarstava je u fazi pripreme tehničke dokumentacije.

 - Očekivani završetak oba ova gasovoda je u naredne dve godine - navela je Đedović Handanović.

Prema njenim rečima u poslednje dve godine na mrežu je dodato 426 megavata kapaciteta u državnom vlasništvu, otvoreni su novi termo blok, prvi vetropark i solarna elektrana u Kostolcu u okviru Elektroprivrede Srbije.

Foto: Ministarstvo

 - Pripremamo i jedan od najvećih projekata obnovljivih izvora energije u Evropi, solarne elektrane od jednog gigavata, sa baterijskim skladištem od 200 megavata koji ima širi značaj za nas jer će doneti više sigurnosti i zelene energije u državnom vlasništvu, smanjiti emisije štetnih gasova i imaće dodatni značaj kada krene sa primenom CBAM-a (Mehanizam prekograničnog usklađivanja (cene) ugljenika), kao i za ozelenjavanje portfolia  Elektroprivrede Srbije, za koji očekujemo i podršku MIGE (Multilateralne agencije za garancije investicija), koja je deo Svetske banke - rekla je ona.

Foto: Ministarstvo

Čarls Kormije, regionalni direktor  Svetske banke za infrastrukturu za Evropu i Centralnu Aziju pohvalio je reforme koje je sprovela Srbija u energetskom sektoru, kao i spremnost za spajanje sa EU tržištem električne energije.

 - Radi smo da nastavimo dijalog o finansiranju kapitalnih projekata i reformi koje sprovodite kroz koje osiguravate veću energetsku sigurnost, za šta imamo razvijene različite instrumente podrške - rekao je on.

