MILJKO PRED PENZIJOM, ALI U PUNOM POGONU! Pritisci na tužioce po direktivi Zagorke Dolovac

U NAJUŽEM operativnom jezgru tužilačke strukture koja deluje pod direktnim direktivama Zagorke Dolovac, osim Tatjane Lagumdžije, šefice Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu, Ivane Pomoriški, šefice Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, i Nenada Tasića iz Niša, kao jedan od najaktivnijih pojavio se i nekadašnji specijalni tužilac za organizovani kriminal, Miljko Radisavljević.

Foto Ž. Knežević

Ova četvorka svakodnevno telefonom, preko posrednika ili lično kontaktira tužioce širom Srbije, sprovodeći otvoreni pritisak uoči izbora za Visoki savet tužilaštva. Dok se od strane Ivane Pomoriški čuju otvorene pretnje smenama, disciplinskim postupcima i gubitkom funkcija, a Lagumdžija i Tasić nastupaju grubo i nervozno, Radisavljević deluje drugačije. Naš izvor navodi da Radisavljević ne preti, već “ubeđuje”, glumi autoritet i pokušava da ostavi utisak čoveka čije mišljenje može odlučiti ishod izbora.

Prema saznanjima našeg portala, direktna direktiva stigla je odmah nakon što su Radisavljević i Zagorka Dolovac boravili u sedištu Eurodžasta, gde su bez bilo čije dozvole i znanja, nakon katastrofalno ocenjenog petogodišnjeg izveštaja i nedolaska na sednicu skupštinskog odbora, tražili podršku zapadnih struktura kako bi se zadržala kontrolu nad tužilaštvom.

Upravo tu počinje Radisavljevićev “poseban zadatak”. Izvori iz pravosuđa navode da on lično obilazi šefove tužilaštava i da mu je ključno da ih "ubedi" da se glasovi daju kandidati za viša tužilaštva, bivšem šefu za visokotehnološki kriminal, Borisu Majlatu.

Iako je ga od penzije deli svega nekoliko meseci, posvećenost njegovoj ulozi deluje pomalo i neobično. Međutim, razlog za to nije odanost Zagorki Dolovac, nego činjenica da onog momenta kada pande odmetnuti tužilački sistem, pod istragom će se naći svi puleni koji su godinama učestvovali u raznim malverzacijama, uključujući i njega. Odnosno, ne postoji penzija koja bi spasila istrage bilo koga, ukoliko bi konačno došlo do otvaranja zatvorenih fioka.