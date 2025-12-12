Ekonomija

PALE CENE NAFTE: Evo koliko će koštati gorivo narednih sedam dana

Ana Đokić

12. 12. 2025. u 11:46

STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova, na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštati 198 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 181 dinara.

Foto: Profimedia

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 19. decembra. U odnosu na prošlu nedelju, cene goriva su nepromenjene.

Cene nafte pale

Cene nafte pale su danas za dva odsto i nalaze se blizu sedmonedeljnog minimuma, dok se tržište fokusiralo na očekivanja rasta globalnog viška zaliha.

Tako se nafta Brent kretala oko 62,1 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) oko 57,3 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) je blago smanjila svoje projekcije rekordnog viška prvi put od maja, iako i dalje očekuje veliki višak ponude.

