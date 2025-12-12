Fudbal

KO JE ZVEZDIN HEROJ IZ SENKE? Vladan Milojević se uživo u programu zahvalio jednom velikom čoveku

12. 12. 2025. u 10:24

Fudbaleri Crvene zvezde upisali su novu pobedu u Ligi Evrope pošto su u 6. kolu na gostovanju u Gracu slavili protiv Šturma sa 1:0 posle gola Mirka Ivanića, koji znači i korak bliže plasmanu u narednu fazu takmičenja.

FOTO: FK Crvena zvezda

Posle meča, u izjavi za TV Arena sport, trener Zvezde Vladan Milojević je anlizirao meč i ukazao na najbitnije momente velike pobede crveno-belih.

A zatim se obratio i igumanu manastira Hilandar.

- Moram da pohvalim i mog igumana Metodija iz Hilandara, koji pred utakmicu zna da me pozove i da blagoslovi.

Inače, Metodije, iguman Hilandara, rođen je kao Vladimir Marković u Čačku, 7. januara 1970. godine. Još od malih nogu pokazivao je interesovanje za duhovni život. Nakon osnovne i srednje škole u rodnom gradu, mladost je provodio i trenirajući košarku u lokalnom KK Borac pod vođstvom trenera Vlada Androića.

Njegov duhovni put oblikovao je otac Sava iz manastira Svetog Vaznesenja. Posle osnovnih životnih i školskih iskustava, Vladimir je nastavio studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i paralelno pohađao misionarsku školu pri Hramu Svetog Aleksandra Nevskog.

U monaštvo je ušao 1994. godine, primivši ime Metodije, a godinu dana kasnije postrigao ga je tadašnji iguman Hilandara Mojsije. Tokom godina služio je kao episkopski pomoćnik, a potom i kao zamenik igumana. Od 1999. rukovodio je duhovnim životom manastirske bratije, pripremajući mlade monahe za život u najstarijoj srpskoj svetinji na Svetoj Gori.

Nakon smrti prethodnog igumana, Mojsija Žarkovića, bratstvo manastira Hilandara izabralo je Metodija za novog igumana 18. aprila 2010. godine, a ustoličen je 16. maja iste godine, kada je dobio i čin arhimandrita.

