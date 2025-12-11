Politika

"MENE NIKO NIKADA NIGDE NE PRESLIŠAVA!" Vučić o laži opozicionih glasila o večeri u Briselu - Ja sam ponosni predsednik Srbije!

В.Н.

11. 12. 2025. u 16:00

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger.

МЕНЕ НИКО НИКАДА НИГДЕ НЕ ПРЕСЛИШАВА! Вучић о лажи опозиционих гласила о вечери у Бриселу - Ја сам поносни председник Србије!

Foto: Instagram printskrin

O pisanju opozicionih medija da je u Briselu sinoć bio "da ga preslišavaju", predsednik kaže: 

- Mene niko nikada nigde ne preslišava. Ja sam ponosni predsednik Srbije, zemlje ponosnog i dostajanstvenog naroda. Mene poštuju, to ste mogli i sinoć da vidite, i po dužini razgovora i po načinu pozdravljanja. Ne moraju da me vole, ali me poštuju. Ja njih izuzetno poštujem. Tu niko nikoga ne preslišava. Kako reče Tijanić, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti, te oni znaju kako sa njima razgovaraju, pa misle da tako razgovaraju sa mnom. Ja ne primam naloge ni od koga na svetu, služim samo svom srpskom narodu i građanima Srbije. Ja verujem da smo dobre stvari postigli sinoć.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 1

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (11)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RADINA ŠOK ISPOVEST Grand je Milana terao da peva na dan sahrane - otac mu je poginuo, ujak mu je bio očinska figura

RADINA ŠOK ISPOVEST "Grand je Milana terao da peva na dan sahrane - otac mu je poginuo, ujak mu je bio očinska figura"