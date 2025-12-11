"MENE NIKO NIKADA NIGDE NE PRESLIŠAVA!" Vučić o laži opozicionih glasila o večeri u Briselu - Ja sam ponosni predsednik Srbije!

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger.

Foto: Instagram printskrin

O pisanju opozicionih medija da je u Briselu sinoć bio "da ga preslišavaju", predsednik kaže:

- Mene niko nikada nigde ne preslišava. Ja sam ponosni predsednik Srbije, zemlje ponosnog i dostajanstvenog naroda. Mene poštuju, to ste mogli i sinoć da vidite, i po dužini razgovora i po načinu pozdravljanja. Ne moraju da me vole, ali me poštuju. Ja njih izuzetno poštujem. Tu niko nikoga ne preslišava. Kako reče Tijanić, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti, te oni znaju kako sa njima razgovaraju, pa misle da tako razgovaraju sa mnom. Ja ne primam naloge ni od koga na svetu, služim samo svom srpskom narodu i građanima Srbije. Ja verujem da smo dobre stvari postigli sinoć.