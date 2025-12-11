"TO ŠTO BI ON MALO DA KOLJE, O NJIMA GOVORI" Vučić o pretnjama Nestorovića Vučićeviću - Javila mu centrala da mora da se aktivira
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger.
Odgovarajući na pitanja novinara predsednik Vučić komentarisao je i zastrašujuće pretnje Branimira Nestorovića upućenim Draganu J. Vučićeviću.
- Vučićević je čovek iz medija, on je moj drug i ja se svojih drugova ne odričem. Očigledno da im smeta zato što ih raskrinkava na poseban jedan način. A što se ovog gospodina tiče, javila mu centrala da mora da se aktivira, od pre dva dana povećan nivo aktivnosti protiv Vučića. To što bi on malo da kolje, o njima govori - naveo je Vučić.
Preporučujemo
"OVO ĆU ČEŠĆE DA RADIM!" Predsednik Vučić obišao je Niš gradskim prevozom
12. 12. 2025. u 11:17
Predsednik Vučić obilazi kompaniju Yumis (VIDEO)
12. 12. 2025. u 11:16
VUČIĆ O OBAVEZNOM SLUŽENjU VOJNOG ROKA: "Ubrzavamo proces, biće uskoro"
12. 12. 2025. u 09:48
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (3)