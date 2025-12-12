Tip fudbal

"OŠTRICE" U ODLIČNOJ FORMI: Domaćin ima samo jednu pobedu u poslednjih pet kola

Olja Mrkić

12. 12. 2025. u 13:40

VBA dočekuje Šefild junajted na otvaralju 21. kola Čempionšipa.

Foto: Profimedia

VBA ima samo jednu pobedu u posljednjih pet kola, kod kuće protiv Svonsija, jednog od najlošijih timova u Čempionšipu.

Šefild je u odličnoj formi, sa četiri pobede i jednim remijem u posljednjih pet kola.

VBA ima po tri pobede i remija u posljednjih šest domaćih utakmica. Jedini poraz bio je u septembru.

"Oštrice" su dobile poslednje dve gostujuće utakmice postigavši po tri gola protiv jakih ekipa Venzdeja i Lestera.

Vest brom ima 6 golova u posljednje 3 domaće utakmice, dok je Junajted došao 2-3 gola na 4 od posljednjih 5 gostujućih utakmica.

Oba direktna susreta prošle sezone završila su nerešeno i GG, a utakmica na ovom stadionu imala je 4 gola. Pošto je Šefild u nešto boljoj formi, a VBA ima prednost domaćeg terena očekujemo da i ovaj meč završi bez pobednika.

Za one koji veruju u statistiku i plaše se podatka da Šefild nije igrao nerešeno u gostima već 25 utakmica u svim takmičenjima, predlažemo igru na golove:

NAŠ TIP: X (kvota 3,30)
Predlog za opreznije: GG (1,67)

