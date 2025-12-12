Politika

"OVO JE DANAS POTPUNO DRUGAČIJI GRAD" Ana Brnabić o NTP Niš

V.N.

12. 12. 2025. u 11:27

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić prokomentarisala je kako je uvek zadovoljstvo posetiti Niš.

ОВО ЈЕ ДАНАС ПОТПУНО ДРУГАЧИЈИ ГРАД Ана Брнабић о НТП Ниш

Foto: Printskrin/Instagram

- Uvek je zadovoljstvo posetiti @ntp.nis , sigurno jedan od najuspešnijih i najlepših u Srbiji. Koliko je jedan ovakav inovativni centar bio potreban Nišu, najbolje govori podatak da se privode kraju radovi na izgradnji druge zgrade, koja će biti gotova naredne godine. Sigurna sam da će mladi inovatori, koji ovde već nekoliko godina imaju svu neophodnu infrastrukturu, biti nosioci razvoja Niša i čitave Srbije u budućnosti. Ovo je danas potpuno drugačiji grad i ponosna sam na to koliko se Niš razvija vođen politikom i vizijom @buducnostsrbijeav - objavila je Ana Brnabić na svom Instagram nalogu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 3

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (16)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?