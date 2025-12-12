"OVO JE DANAS POTPUNO DRUGAČIJI GRAD" Ana Brnabić o NTP Niš
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić prokomentarisala je kako je uvek zadovoljstvo posetiti Niš.
- Uvek je zadovoljstvo posetiti @ntp.nis , sigurno jedan od najuspešnijih i najlepših u Srbiji. Koliko je jedan ovakav inovativni centar bio potreban Nišu, najbolje govori podatak da se privode kraju radovi na izgradnji druge zgrade, koja će biti gotova naredne godine. Sigurna sam da će mladi inovatori, koji ovde već nekoliko godina imaju svu neophodnu infrastrukturu, biti nosioci razvoja Niša i čitave Srbije u budućnosti. Ovo je danas potpuno drugačiji grad i ponosna sam na to koliko se Niš razvija vođen politikom i vizijom @buducnostsrbijeav - objavila je Ana Brnabić na svom Instagram nalogu.
