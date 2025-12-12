KAKAV OBRT! Stranac ipak ostaje u Zvezdi, propao mu gotov transfer

NIŠTA od odlaska sa Marakane!

FOTO: FK Crvena zvezda

Činilo se da je transfer Omri Glazera u Makabi iz Zvezde bio samo pitanje prelaznog roka. Izraelski mediji su posao označili završenim još krajem leta, te je ostala dilema hoće li se prelazak ozvaničiti u januaru ili u junu naredne godine.

Međutim, prema informacijama koje donosi “Sport 5” – Glazerov transfer je daleko od gotovog.

FOTO: FK Crvena zvezda

Naime, Lazetić je veoma zadovoljan Ofekom Malikom, i postoji želja da se talentovanom golmanu ukaže dugoročna šansa na golu Makabija. To bi svakako usporilo dolazak Glazera, i generalno dovelo u pitanje, jer je cilj Zvezdinog rezervnog golmana da nađe klub u kom će braniti.

Čini se da će Lazetić morati ubrzo da donese odluku, jer zimski prelazni rok kreće za manje od mesec dana. Izraelski medij piše da transfer nije propao, ali da za sada nije blizu realizacije.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu