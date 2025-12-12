CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Ovo što je doživeo Nikola Jokić je nečuveno

KAKVA nepravda!

FOTO: Tanjug/AP

Na listi najbolje plaćenih NBA košarkaša u 2025 godini, koju je objavio ugledni magazin Forbs, srpski košarkaš Nikola Jokić zauzima tek 10. poziciju.

Ubedljivo najveću zaradu u godini za nama imao je superstar Golden Stejt Voriorsa Stef Kari - nestvarnih 159.6 miliona dolara.

Na drugom mestu je iskusni as Lejkersa Lebron Džejms sa 137.6 miliona, dok je Kevin Durent sa 104.3 miliona dolara zauzeo treću poziciju.

Na listi košarkaša sa najvećom zaradom Nikola Jokić zauzima 10. mesto sa 63.2 miliona dolara. Dakle, razlika između Jokića i Karija iznosi gotovo sto miliona dolara.

Pored pomenute trojke, ispred Srbina su i Janis Adetokumbo (99.1 milion), Džejson Tejtum (79.1 milion), Entoni Edvards (65.6 miliona), Džoel Embid (65.2 miliona), Džimi Batler (65.1 milion) i Šej Gildžes-Aleksander (63.3 miliona).

I sve deluje poptuno suludo, s obzirom da je Nikola Jokić najbolji košarkaš današnjice. Ali... Srbin za razliku od svojih kolega ne voli da se eksponira u javnosti. Somborac spada u retke sportiste koji nemaju profile na društvenim mrežama i zbog svoje odluke ostaje bez ogromne zarade. Prema analizi koju je radio "Forbs" Nikola propušta oko 10 miliona potencijalne zarade na godišnjem nivou.

Nikola na terenu zarađuje 55.2 miliona, dok van terena godišnje prihoduje samo osam miliona. Zašto samo? Zato što daleko lošiji igrači zarađuju mnogo više. Njegov anoniman status na internetu utiče na ostale reklamne aktivnosti, nema ga na mrežama, pa je automatski manje atraktivan sponzorima.

