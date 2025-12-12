MILIONI STIŽU NA MARAKANU! UEFA debelo nagradila Crvenu zvezdu, ali i ne samo to

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Šturm u Gracu sa 1:0 i došli do 10 bodova ove jeseni u Ligi Evrope na dva kola pre kraja grupne faze.

FOTO: FK Crvena zvezda

Šampion Srbije uspeo je što dugo nije, vezao je tri pobede u grupnoj fazi evropskog takmičenja i pred crveno-belima su još dva izazova gde bi čak mogli da pojure i direktan prolaz u osminu finala, ali to svakako ne bi trebalo da bude teret igračima Zvezde.

Crveno-beli su ovim trijumfom zaradili i 450.000 evra, tako da je od mečeva u grupnoj fazi Lige Evrope do sada inkasirano 1.500.000 evra uz dodatnih 4.310.000 evra koje pripada svakom klubu.

Ono što je jako bitno jeste UEFA rang lista klubova gde je Zvezda pobedom došla do dva nova boda za sopstveni rejting i uspela da preskoči Karabah, Seltik i Gent pa sada ima 41 bod i zauzima 56. mesto uz tendenciju da uz pozitivne rezultate protiv Malmea i Selte, plasmanom u nokaut fazu.., crveno-beli mogu da pojure i 50. mesto, ali je to sada daleka budućnost.

FOTO: FK Crvena zvezda

Sadašnjost kaže, i to je ona najbolja vest, da je Zvezda pobedom u Gracu izvesno obezbedila proleće u Evropi i da je samo 0,04 odsto šanse da ostane ispod crte. To znači da bi i porazima od Šveđana i Španaca prolaz dalje bio obezbeđen, a naravno da bi svaki novi bod doneo što bolju poziciju pred žreb.

Kako se do ovoga došlo? Pa, jednostavno. Sinoćnim rezultatima iz dalje trke definitivno su eliminisani Fejenord, Salcburg, Utreht, Rendžers, Malme, Makabi iz Tel Aviva i Nica. Minimalne šanse da dalje prođe ima Šturm koga bi u narednom kolu upravo prežaljeni Fejenord mogao da povuče sa sobom u eliminaciju.

Isto važi i za Go Ahed Iglse koji sa gol razlikom od -6 imaju šansu da sa eventualna četiri boda mogu nečemu da se nadaju. Međutim, oni u narednom kolu gostiju Nici i neuspeh tu, odnosno čak i remi bi ih izvesno izbacio iz dalje trke.

Ono što je po Zvezdu dobro jeste to da se u narednoj fazi sastaju Finamo i FCSB, obe ekipe trenutno mogu da priprete crveno-belima jer se nalaze ispod njih, a imaju šanse za nokaut fazu, međutim, svaki ishod na tom meču će jedan tim udaljiti, a drugi približiti prolazu, pa tako još jedan klub ispada iz trke.

FOTO: FK Crvena zvezda

Još je samo jedan klub ispod crte koji bi mogao da ugrozi Zvezdu, a to je Bazel. Švajcarci imaju šest bodova i gol razliku od minus jedan, ali bi uz četiri boda i dva poraza Zvezde mogli da prestignu crveno-bele. Međutim, iza Zvezde je još sedam klubova koji bi morali da pobeđuju do kraja kako bi prestigli srpski klub, a postoje i međusobni dueli. Baš zato su Zvezdine šanse da ne prođe dalje gotovo svedene na nulu, a izvesno je da će one otići i na 100% nakon meča u Švedskoj 22. januara.

Što se tiče nacionalnog koeficijenta Zvezda je donela Srbiji 0,5 boda, ali to nije uticalo na promenu pozicije. Superliga se nalazi na 24. mestu, ispred Ukrajine koja bi jedina mogla da ugrozi našu zemlju i baci nas na 25. mesto. Rumuni su sa pobedom FSCB došli na ravno 25 i drže 23. mesto.

