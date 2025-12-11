"NISAM JA KAO RUSKINJE"! Arina Sabalenka šokirala teniski svet

ARINA Sabalenka je poznata kao devojka bez dlake na jeziku.

Beloruskinja nema problem da kaže šta misli, a sada se osvrnula na goreću temu u "belom sportu"! Veliki broj tenisera iz Rusije i Belorusije odlučio je da promeni sportsko državljanstvo u poslednjih nekoliko godina zbog dobro poznate političke situacije u ovim zemljama. Teniseri i teniserke ne mogu da nastupaju pod zastavama ovih zemalja, prete im ozbiljnim kaznama ukoliko na bilo kakav pruže podršku, a nije isključeno i da će biti isključeni sa turnira kao što je to bio već slučaj recimo na Vimbldonu.

Zato smo videli da je recimo Potapova uzela austrijsko državljanstvo, Kasatkina australijsko, Ribakina kazahstansko... Ali, bez obzira na to - najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka ipak ne odustaje od državljanstva Belorusije.

- Uvek sam bila veoma ponosna što predstavljam tako malu zemlju i shvatam to kao priliku da mogu da budem inspiracija za mladu decu kod kuće. Promena nacionalnosti za mene ne dolazi u obzir. Zato što ne želim da izdam svu tu decu - kazala je Arina.

Sabalenka je često na meti kritika jer je Beloruskinja, takođe, promena državljanstva donela bi joj verovatno više sponzorstva, drugačiji tretman u u medijima, a ne pomaže joj ni što je podržava predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka.

- Volim što predstavljam Belorusiju baš zbog dece iz te zemlje, da me vide kako se takmičim na visokom nivou i da se inspirišu mojim primerom. Nadam se da ću im svojim primerom pokazati da, ako sam ja uspela da dođem iz male zemlje na svetu, sve do vrha želim da znaju da i oni to mogu da urade.

Inače novinar Jaroslav Pisarenko je nedavno otkrio da je prvoj teniserki sveta predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko pomogao da se izvuče iz ozbiljnog problema.

- Kada je Arina bila talentovana juniorka, tražila je sponzore koji bi joj pomogli u karijeri. Upoznala je jednog Rusa koji joj je obećao finansiranje putovanja i turnira. Potpisali su višegodišnji ugovor, ali je bio pun zamki. Kada je počela da pobeđuje na većim turnirima, sav novac išao je njenom agentu. Sabalenka se tada obratila teniskim zvaničnicima, a slučaj je ubrzo stigao do samog Lukašenka. Predsednik Belorusije odlučio je da reaguje. On je 2018. godine primio je Sabalenku u Palati nezavisnosti i, prema rečima novinara, njenom agentu poslao vrlo jasnu poruku. Bez Lukašenkove pomoći, Sabalenkina karijera verovatno bi tada stala. Zato Arina danas ima problem da otvoreno govori o ratu i o predsedniku. Mora da bude veoma oprezna sa rečima - otkrio je novinar.

