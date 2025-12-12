NEMOGUĆA MISIJA ZA „MALENE“: Košarkašice Kraljeva sutra gostuju Crvenoj Zvezdi
Posle pet uzastopnih poraza, četiri u prvenstvu i jednog u Kup, kao i prilično neubedljivih partija, pred košarkašicama Kraljeva je veoma težak, gotovo nemoguć zadtak da protiv neprikosnovene Crvene Zvezde prekinu crnu seriju.
Utakmica 10. kola Prve ženske lige Srbije između crveno-belih, neporaženog lidera na tabeli i aktuelnog šampiona države, i poslednjeplasiranih kraljevačkih „malenih“ na programu je sutra (12.30) u Hali sportova „Ranko Žeravica“, a sve osim trijumfa domaće ekipe predstavljalo bi prvorazrednu senzaciju.
U ostalim mečevima 10. kola sastaju se i: Duga-Ras, Radnički-Spartak, Student-Vojvodina 021, Partizan 1953-Korać Akademija 011, Novosadska ŽKA-Mega Superbet.
Preporučujemo
"BILI SMO BOLjI, IZGUBILI SMO": Saša Obradović utučen nakon poraza od Partizana
12. 12. 2025. u 22:49
"JOŠ SE TRESEM..." Trener Partizana otvorio dušu nakon pobede nad Zvezdom
12. 12. 2025. u 22:41
VELIKA DRAMA U "VEČITOM DERBIJU": Partizan savladao Zvezdu nakon preokreta
12. 12. 2025. u 22:29 >> 22:29
SAKRAMENTO "LEŽI" NIKOLI JOKIĆU: Najbolji igrač današnjice obožava da igra protiv Kingsa
NOVO dominantno izdanje najboljeg košarkaša današnjice očekujemo na večerašnjem meču Sakramenta i Denvera koji se sastaju u "Golden 1 centru" četiri sata posle ponoći.
11. 12. 2025. u 13:30
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)