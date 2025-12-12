Košarka

NEMOGUĆA MISIJA ZA „MALENE“: Košarkašice Kraljeva sutra gostuju Crvenoj Zvezdi

Goran Ćirović

12. 12. 2025. u 13:40

Posle pet uzastopnih poraza, četiri u prvenstvu i jednog u Kup, kao i prilično neubedljivih partija, pred košarkašicama Kraljeva je veoma težak, gotovo nemoguć zadtak da protiv neprikosnovene Crvene Zvezde prekinu crnu seriju.

Utakmica 10. kola Prve ženske lige Srbije između crveno-belih, neporaženog lidera na tabeli i aktuelnog šampiona države, i poslednjeplasiranih kraljevačkih „malenih“ na programu je sutra (12.30) u Hali sportova „Ranko Žeravica“, a sve osim trijumfa domaće ekipe predstavljalo bi prvorazrednu senzaciju.

U ostalim mečevima 10. kola sastaju se i: Duga-Ras, Radnički-Spartak, Student-Vojvodina 021, Partizan 1953-Korać Akademija 011, Novosadska ŽKA-Mega Superbet.

