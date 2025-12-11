Ekonomija

MILAN POKAZAO ČIST LUKSUZ U 24 KVADRATA: Oglas privukao veliku pažnju - Prodaje ili menja za auto glanc nov apartman

K. Despotović

11. 12. 2025. u 17:52

KAKO je napisao prodavac, apartman se nalazi u sklopu hotela i pruža idealan prostor za uživanje u planinskoj prirodi i savršenoj zimskoj atmosferi.

МИЛАН ПОКАЗАО ЧИСТ ЛУКСУЗ У 24 КВАДРАТА: Оглас привукао велику пажњу - Продаје или мења за ауто гланц нов апартман

Foto: Facebook/Jeftine nekretnine Srbija

Na društvenim mrežama pojavljavio se oglas koji je privukao veliku pažnju. Na stranici "Jeftine nekretnine Srbije" Milan je ponudio na prodaju glanc nov apartman koji odiše luksuzom.

- Na prodaju apartman u prelepom vikend naselju na Kopaoniku, u sklopu hotela. Ovaj moderno opremljen apartman u prizemlju pruža idealan prostor za uživanje u planinskoj prirodi i savršenoj zimskoj atmosferi. Površina apartmana je 24 kvadrata, a terasa od osam kvadrata nije uračunata u kvadraturu - napisao je on.

Prema rečima prodavca apartman je odlična prilika za ulaganje ili za odmor, a budući vlasnik će imati priliku da uživa u svim hotelskim pogodnostima, a istovremeno da ima svoj privatni prostor.

- Redovna cena kvadrata je oko 3.000 evra, a naša 2.560 evra po kvadratu, odnosno 61.500 evra. Moguća je i zamena za automobil, ali je cena u tom slučaju 70.000 evra - napisao je prodavac. 

Foto: Foto: Facebook/Jeftine nekretnine Srbija

POGLEDAJ GALERIJU

Uz oglas su postavljene fotografije i sudeći po njima ovaj apartman na srpskoj planinskoj lepotici odiše luksuzom. Osim velikog, bračnog kreveta u sobu je stao još jedan kauč, stočić za kafu, ali i manji sto za ručavanje. U apartmanu ima i veliki orman u koji može da stane dosta stvari.

Kupatilo je manje, ali moderno sređeno i ima sve što je potrebno uključujući i modernu tuš kabinu.

Kako su primetili u komentarima korisnici društvenih mreža luksuz košta. 

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 1

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?