MILAN POKAZAO ČIST LUKSUZ U 24 KVADRATA: Oglas privukao veliku pažnju - Prodaje ili menja za auto glanc nov apartman
KAKO je napisao prodavac, apartman se nalazi u sklopu hotela i pruža idealan prostor za uživanje u planinskoj prirodi i savršenoj zimskoj atmosferi.
Na društvenim mrežama pojavljavio se oglas koji je privukao veliku pažnju. Na stranici "Jeftine nekretnine Srbije" Milan je ponudio na prodaju glanc nov apartman koji odiše luksuzom.
- Na prodaju apartman u prelepom vikend naselju na Kopaoniku, u sklopu hotela. Ovaj moderno opremljen apartman u prizemlju pruža idealan prostor za uživanje u planinskoj prirodi i savršenoj zimskoj atmosferi. Površina apartmana je 24 kvadrata, a terasa od osam kvadrata nije uračunata u kvadraturu - napisao je on.
Prema rečima prodavca apartman je odlična prilika za ulaganje ili za odmor, a budući vlasnik će imati priliku da uživa u svim hotelskim pogodnostima, a istovremeno da ima svoj privatni prostor.
- Redovna cena kvadrata je oko 3.000 evra, a naša 2.560 evra po kvadratu, odnosno 61.500 evra. Moguća je i zamena za automobil, ali je cena u tom slučaju 70.000 evra - napisao je prodavac.
Uz oglas su postavljene fotografije i sudeći po njima ovaj apartman na srpskoj planinskoj lepotici odiše luksuzom. Osim velikog, bračnog kreveta u sobu je stao još jedan kauč, stočić za kafu, ali i manji sto za ručavanje. U apartmanu ima i veliki orman u koji može da stane dosta stvari.
Kupatilo je manje, ali moderno sređeno i ima sve što je potrebno uključujući i modernu tuš kabinu.
Kako su primetili u komentarima korisnici društvenih mreža luksuz košta.
(Kurir)
Preporučujemo
PETINA KOMPANIJA U EU KORISTI VEŠTAČKU INTELIGENCIJU: Ova zemlja je na čelu liste
11. 12. 2025. u 17:43
"NOVOSTI" SAZNAJU: Do 16 časova predato 110.792 zahteva za legalizaciju
11. 12. 2025. u 16:05
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)