KUCANJE NA OTVORENA VRATA

ODMAH posle tragedije u Novom Sadu usledili su opozicioni protesti i to izrazito nasilni.

Foto: ATAImages

Iznedrila se jedna nova grupacija, može se slobodno reći opozicionih jurišnika-blokadera. To su ljudi i deca koji su maksimalno indoktrinirani, a mnogi od njih i debelo plaćeni da obstruišu sve u Srbiji kao, naprimer, obustava rada fakulteta, srednjih i osnovnih skola, blokada saobraćajnica, raznih institucija i sve to, ne retko, primenom otvorenog nasilja.

Osnovni ideološki obrazac opozicije, njenih ideologa i finansijera iz inostranstva pa i same Srbije, bio je preuzimanje vlasti u Srbiji, na ulici. Odmah se išlo dotle da se traži i ostavka aktuelnog Predsednika Republike Aleksandra Vučića, koji je pored ostalih optužen kao krivac za pad nastrešnice u Novom Sadu i jezive tragedije. Normalno, ovo sve nema nikakve veze sa zdravim razumom, sa kojim su se blokaderi u startu posvađali.

Skoro odmah po izbijanju blokaderskih protesta Predsednik Republike predložio je građanima Srbije da se održi takozvani savetodavni Referendum po pitanju njegovog daljeg ostanka na funkciji. Pitanje na Referendumu bilo bi vrlo jednostavno :"Da li ste za to da Predsednik Vučić podnese ostavku?"

Sam Predsednik je izjavio da bi odmah poslušao volju građana i da ako većina bude smatrala da treba da ode, odmah će podneti ostavku.

Zbunjena opozicija , svih boja i oblika, kao i njeni ideolozi, ovu mogućnost su odmah odbili sa ignorancijom.

Nastavilo se cele godine sa velikim protestima i blokadama, često nasilnim, kompletnim urušavanjem akademske školske godine, mučenje sa decom po srednjim i osnovnim školama, i svim onim radnjama koje ideolozima, željnim vlasti i mrziteljima Srbije, može pasti na pamet.

Nervoza blokadera, taj naziv možemo koristiti za svekoliku opoziciju, je velika, jer ništa nisu postigli, vlast i dalje funkcioniše, aktuelni Predsednik je tu gde je!

I uprkos svim mogućim obstrukcijama od strane blokadera, država Srbija je napredovala u skoro svim segmentima, što je vidljivo i što mogu da osete svi dobronamerni građani.

Zašto je prisutna ovolika nervoza kod opozicije, ako se zna da u rano proleće 2027.godine, aktuelnom Predsedniku Republike po Ustavu ističe mandat i da on ne može opet da se kandiduje.

Žuri im se, jer ideolozi i finansijeri gube strpljenje.

Početkom decembra ove godine usledio je potpuni šok za opoziciju, a to je izjava Predsednika Republike da će prevremeni Parlamentarni izbori biti održani u drugoj polovini 2026.godine, a nije isključio ni mogućnost da se kasnije donese odluka da tada budu i Predsednički.

Svim građanima u Srbiji jasno je da je 2026. godina - izborna godina!

Posle ove izjave Predsednika, koja nije neočekivana, razjedinjena i zavađena opozicija , kao i bezidejni blokaderi, a svi zajedno bez ikakvog programa koji bi ponudili građanima , jednostavno ne znaju šta da čine!

Sada sledi vrhunac blokaderskog nerazumevanja svega što čine, a to je da su za 28.decembar zakazali skupove na kojima će se skupljati potpisi za raspisivanje izbora. Da ovo nije sumanuto i bezidejno, bilo bi smešno, ali na žalost mora da se odrađuje primljeni novac.

Do samih izbora, koji će se sigurno održati, normalni građani Srbije mogu samo da se mole Bogu da blokaderi ponovo ne počnu sa raznoraznim nasilničkim ponašanjem, jer do samog početka izborne kampanje, a i u njoj, nikakav program i ideju od strane opozicije nećemo dobiti.

Proći će i 28.decembar u još jednom besmislenom performansu u režiji blokadera, pa će valjda i oni da odu na praznične odmore sa zarađenim parama.

Građanima Srbije ostalo je da žele svojim porodicama i svim dragim ljudima ,kao i svojoj državi Srbiji , pored zdravlja i puno uspeha u Novoj godini, i da se svi nadamo da će Nova 2026. godina proći bez bilo kakvih katastrofa i tragedija koje se u razvijenom društvu, na žalost , uvek mogu dogoditi....

Pokazalo se da opoziciju i njihove ideologe inspiriše i podstiče samo srpska tragedija i srpska krv, što smo videli posle tragedije u Ribnikaru i u Novom Sadu.

