"BILE SU RAZBACANE STVARI" Neutešna rođaka stradale porodice na Milošu Velikom iznela stravične detalje

Ana Đokić

12. 12. 2025. u 13:34

SAOBRAĆAJNA nesreća u kojoj su stradali otac i beba od 14 meseci, a nakon 12 dana borbe i majka, dogodila se 30. novembra kada se "audi" sudario sa autobusom, a zatim se zakucao u zaštitnu ogradu na auto-putu "Miloš Veliki" kod Surčina.

БИЛЕ СУ РАЗБАЦАНЕ СТВАРИ Неутешна рођака страдале породице на Милошу Великом изнела стравичне детаље

Foto: Facebook

- Molili smo se da naša Dara preživi, potrebna je dečici... Ovo je tuga koju niko ne može da opiše i objasni!

Ovo su potresne reči rođake Darinke V. (23) koja je nakon 12 dana lavovske borbe izgubila bitku nakon što je 30. novembra sa suprugom Sretenom J. (27) i njihovom bebom starom 14 meseci, doživela tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu "Miloš Veliki" kod Surčina. Od siline udarca beba je preminula na licu mesta, dok je Sreten J. koji je bio za volanom "audija A6" podlegao povredama na putu do bolnice. 

Beba ispala iz dečjeg sedišta

- Sreten i Dara su se vraćali iz Beča gde žive i rade, i on je znao malo brže da vozi, nije to nikakava tajna. Mi smo njih obožavali, ali znao je da doda gas. Voleo je dobra kola i brzu vožnju. Postoji sad neka priča da je izgubio kontrolu nad "audijem", jak je to auto, kao mašina je...  Zakucao se u autobus - kaže nam rođak i dodaje:

- Brzo se proširila vest da je došlo do nesreće, jer su udes videli neki naši rođaci. Pa je dodatno sve bilo tužnije i bolnije. Sreten je ostao zaglavljen za volanom, Dara je ispala iz kola, a beba je izletela iz sedišta, kako smo čuli. Ovo je tuga koja ne može da se opiše i objasni. 

Mašina od auta

Kako tvrdi rođak, mnogobrojni prijatelji uputili su se nakon vesti da su doživeli nesreću ka tamo. 

- Bio sam sa rođacima i prijateljima, većali smo kako je došlo do udesa. Shvatili smo da je Sreten vozio brzo i da ga je verovatno auto povukao i da se verovatno i nakon sudara okrenuo nekoliko puta na magistrali i završio kod zaštitne ograde - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Scena na licu mesta bila je strašna... Nije nam bilo dobro. Bile su po putu razbacane njihove stvari. Auto je bio kao olupina. Molili smo se da prežive, ali su nam za bebu rekli odmah da nije bilo šanse iako su je reanimirali nekoliko puta. Sreten je imao blagi puls dok su došli bolničari i dok su ga stavili u sanitet Hitne pomoći, ali je izdahnuo. 

Prema njihovim rečima, Darinka V. je u nesreći zadobila teške povrede, ali su mislili da će se izvući. 

- Dara naša... Mnogo nam je žao, eto ni ona nije uspela da preživi. Dvoje dečice im je sada ostalo samo. Ni oca, ni majke. E, to je doživotna tuga. Svi ćemo mi biti tu za njih, ali neće ih zgrliti ruke mame i tate - kaže nam potresnim glasom rođaka i dodaje:

- Dara nije izdržala. Mislili smo i da je prebacimo za Beč da tamo ima negu, ali naši lekari su toliko divni, da su i oni sve učinili za nju, da je spasu, ali nisu uspeli. Preminula je i sada spremamo sahranu. Sahranićemo je pored Sretena i bebe na groblju u Obrenovcu, sad će biti zauvek zajedno. 

(Kurir)

