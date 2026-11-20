DANAS je na večni počinak ispraćen major Goran Bulajić (53), pilot Vojske Srbije, koji je u utorak poginuo u padu aviona „mig-29“ kod Stare Pazove. Sahrana je obavljena na Novom bežanijskom groblju u Beogradu, gde su zabeležene potresne scene dok su se od stradalog pilota opraštali porodica, rođaci, kolege iz Vojske Srbije, prijatelji i poštovaoci njegovog lika i dela.

Foto: D: Milovanović

U dugoj, tužnoj povorci, uz vojne počasti, pripadnici Vojske Srbije nosili su vence i cveće, prateći svog kolegu na poslednji put u tišini i suzama okupljenih.

Istovremeno, brojni rođaci i prijatelji se od pilota i dalje opraštaju u čituljama i na društvenim mrežama.

– Tvoj dečački osmeh i prečista duša su bili dar od boga, a trenuci provedeni sa tobom će ostati neizbrisivi. Tvoja neizreciva hrabrost i spremnost da rizikuješ svoj život za otadžbinu je osobina koju poseduju samo pravi heroji i vitezovi. Viteže naš, neka ti je plavo i mirno nebo, leti i nastavi da nas čuvaš sa nebeskih visina, neka i dalje grme tvoji motori, neka i dalje odzvanja tvoj smeh. Nikada te nećemo zaboraviti, ni jedan zajednički trenutak, ni jednu šalu, a pogotovo ne tvoju rupicu na bradi. Zauvek u našim srcima – piše u jednoj čitulji posvećenoj pilotu Bulajiću.

Takođe, današnje novine prepune su čitulja posvećenih nastradalom heroju, čime su se i brojni mediji na simboličan način oprostili od njega.

Podsetimo, tragedija se dogodila u utorak, 17. novembra, oko 8.45 časova, kada se borbeni avion "Mig-29" iz sastava 204. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije srušio na području između Stare i Nove Pazove.

U padu letelice život je izgubio pilot - major Goran Bulajić, a na mesto nesreće odmah su izašle ekipe hitne pomoći, vatrogasci, vojna policija i nadležni javni tužilac.

Ministarstvo odbrane formiralo je dve komisije – za ispitivanje vanrednog događaja i stručnu komisiju Ratnog vazduhoplovstva – koje utvrđuju sve okolnosti i uzroke udesa.

Goran Bulajić je rođen 1973. godine, u vojsci je bio od 1996., a javnost ga pamti i po spasavanju više od 150 ljudi tokom poplava u Obrenovcu 2014. godine.