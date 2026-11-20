BRZINA I EFIKASNOST "SOKOLA" Ruski dronovi presretači u lovu na ukrajinske "ptice"
RUSKI vojni dronovi-presretači „Sokol“ uspešno uništavaju bespilotne letelice protivnika zahvaljujući velikoj brzini, dometu i manevarskim sposobnostima, saopštili su RIA Novosti u Centru za bespilotne sisteme i tehnologije (CBST).
Ministarstvo odbrane Rusije redovno objavljuje snimke presretanja ukrajinskih dronova uz pomoć bespilotnih letelica „Sokol“. Na snimcima su zabeležena presretanja dronova FP-2, Hornet, PD-2, „Bliskavica“, „Leleka“, Shark i drugih letelica.
- Prednosti dronova ‘Sokol’ ogledaju se u velikoj brzini, maloj težini, kompaktnim dimenzijama, velikom dometu, jednostavnosti sklapanja i lakom korišćenju u terenskim uslovima. Ciljevi se uništavaju direktnim udarom ili detonacijom bojeve glave. Pojedine modifikacije, uključujući modele ‘Sokol-I’ i ‘Sokol-V2’, lansiraju se iz ruke - rekao je predstavnik CBST.
Navodi se da operateri dronova „Sokol“ tokom borbenih dejstava blisko sarađuju sa posadama radarskih stanica, koje otkrivaju vazdušne ciljeve i utvrđuju pravac, brzinu i visinu leta neprijateljskih letelica.
„Sokol“ je porodica dronova-presretača koje je razvio jedan od rezidenata CBST-a. Njihov osnovni zadatak je borba protiv bespilotnih letelica avionskog tipa, uključujući i dejstva u uslovima aktivnog elektronskog ometanja protivnika.
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