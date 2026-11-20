Košarkaš Barselone, Umodža Gibson, dao je opširan intervju za Meridian sport.

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U razgovoru za Meridian sport, objasnio je da uprkos dobrim partijama nisu stigli pozivi Partizana i Crvene zvezde, a na kraju je završio u Barseloni.

- Ne. Niko mi nije prišao. Voleo bih da jeste. Nisam dobio ponudu ni od jednog kluba iz Srbije - jasan je Gibson.

Na pomen Subotice dodatno se ugrejalo srce 28-godišnjeg plejmejkera.

- Obožavam Srbiju… Sve te ljude, posebno u Subotici gde su mi pokazali mnogo ljubavi. Ponekad bih otišao u restoran i dobio besplatan obrok. Posebno sam voleo da idem u Boss i Basch House - kaže Gibson i dodaje:

- Bilo mi je mnogo lepo tamo. Obožavam Srbiju.

Umodža je u evropsku košarku došao iz Teksasa. Sa univerziteta Severni Teksas. Postao je „Zli Zeleni“ tri godine nakon što je isti koledž napustio Kris Džons. Međutim, ne poznaju se. Ali, zna dobro Čimu Monekea.

- Moneke je jedan od igrača koji su pratili moju igru i javili mi se tokom prošle sezone. Mnogo to cenim, jer nije morao da uradi tako nešto. Igrač je vrhunskog nivoa, ali mi se javio i pružio podršku - seća se Umodža poteza krila Crvene zvezde i nastavlja:

- Kada sam potpisao za Barselonu, kontaktirao sam ga kako bih dobio neke konkretne informacije i saznao šta mogu da očekujem na sledećem nivou. Dobar je čovek. Obično igrači ne rade takve stvari, ali on je jedan od onih koji su me primetili, pokazali poštovanje prema mojoj igri i javili mi se kako bi mi preneli neke korisne informacije. Zauvek ću mu biti zahvalan na tome.