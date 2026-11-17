AVION Vojske Srbije srušio se na njivu između Nove i Stare Pazove.

Foto: Printskrin Blic TV

Kako se nezvanično saznaje, radi se o avionu Mig 29 Vojske Srbije.

Za sada još nema informacijama da li ima poginulih ili povređenih, kao ni zvaničnih informacija iz Ministarstva odbrane.

Srušio se vojni avion u njivama izmedju Nove i Stare Pazove.Nije poznato ima li nastradalih. https://t.co/gOupvG2LIp — Milan Turanjanin (@MilanTuranjanin) November 17, 2026

Međutim, reporter Blica javlja da su na teren stigli pripadnici Vojske Srbije.

Na terenu je i ekipa hitne pomoći.

Vojni avion srušio se 17. novembra između Stare i Nove Pazove. Pojavili su se navodi da je reč o MiG-29, dok se čekaju zvanične informacije o posadi. Foto Ringer. https://t.co/u8jF4EJmYR — Oruzje Online (@oruzjeonline) November 17, 2026

Uskoro opširnije...

Snimak nesreće možete pogledati OVDE.

(Blic)