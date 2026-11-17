PAO AVION VOJSKE SRBIJE: Srušio se na njivu između Nove i Stare Pazove (FOTO/VIDEO)
AVION Vojske Srbije srušio se na njivu između Nove i Stare Pazove.
Kako se nezvanično saznaje, radi se o avionu Mig 29 Vojske Srbije.
Za sada još nema informacijama da li ima poginulih ili povređenih, kao ni zvaničnih informacija iz Ministarstva odbrane.
Međutim, reporter Blica javlja da su na teren stigli pripadnici Vojske Srbije.
Na terenu je i ekipa hitne pomoći.
Uskoro opširnije...
Snimak nesreće možete pogledati OVDE.
(Blic)
Preporučujemo
Oglasio se MUP nakon hapšenja maloletnika ispred REM-a
16. 11. 2026. u 21:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)