Svečana akademija povodom Dana borbe protiv fašizma i antisemitizma u Beogradu

SVEČANA akademija povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma održana je večeras u Beogradu, a zvanicama se obratila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski, koja je istakla da kultura sećanja ne pripada jednoj političkoj opciji i ne sme biti omeđena mandatima, već da mora trajati dok traje i država.

Foto: Z. Jovanović

Širom sveta danas se obeležava Dan borbe protiv fašizma i antisemitizma u sećanje na "Kristalnu noć" 1938. godine, kada se u nacističkoj Nemačkoj dogodio veliki pogrom nad Jevrejima koji je najavio Holokaust.

U obraćanju na akademiji u Narodnom pozorištu u Beogradu, Đurđević Stamenkovski je rekla da nam današnji datum ne da da zaboravimo jednu od najmračnijih epoha u čitavoj ljudskoj prošlosti - Holokaust, Kristalnu noć, kao ni Jadovno, Jasenovac, Topovske šupe, Banjicu, Kragujevac, Kraljevo.

Đurđević Stamenkovski je rekla da fašizam nije počeo logorima, već rečima, netrpeljivošću, predrasudama, političkim rasizmom.

"Počeo je onda kada su politički protivnici, ali i svi oni koji drugačije misle, proglašavani neprijateljima. Počeo je tako što su oni koji su drugačije vere, nacije, boje kože, ali i drugačijih uverenja, prokazani kao deo društva koji treba amputirati kako bi se obezbedio progres i napredak zajednice", istakla je ona.

Đurđević Stamenkovski je upitala kako ćemo danas, u 21. veku moći da prepoznamo zlo pre nego što ono ponovo dobije istu snagu.

Foto: Z. Jovanović

"Mi svi ovde zajedno, potomci Srba, Jevreja, Roma, muslimana, svih onih koji su živeli na ovim prostorima, našim precima dugujemo ne samo da se u ovom danu njima poklonimo, da zahvalimo na njihovoj žrtvi, već da sprečimo da upravo te anti-vrednosti postanu deo nove normalnosti u Srbiji, u Evropi i čitavom svetu", rekla je ona.

Đurđević Stamenkovski je istakla da borba protiv antisemitizma treba da bude univerzalna vrednost, i deo borbe protiv svakog pokušaja da se jedna grupa ljudi omalovaži ili da se nekom narodu oduzme ljudskost.

Ministarka u tehničkom mandatu ukazala je da je Srbija 2020. godine osnovala osnovala memorijalni centar Staro Sajmište, obnovila centralnu kulu u tom kompleksu i nastavila da obnavlja ratne memorijale, spomenike i obeležja.

-Srbija je poslednjih godina ponovo smelo i otvoreno počela da govori i o Jadovnu i o Jasenovcu i o Donjoj Gradini. Nekako, što jedan narod više strada, ispada da ima manja prava da o tom stradanju govori, kao da nas uveravaju da je smrt deo naše sudbine i da je nepravda naša stvarnost na koju ne samo da treba da pristanemo, već da verujemo da smo je zaslužili. Srpski narod tu nepravdu nije zaslužio. U našim srcima nikada nije bilo mržnje. Antifašizam, borba protiv antisemitizma, borba protiv svakog oblika diskriminacije jeste deo našeg genetskog koda, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Danas, prema njenim rečima, neki ne moraju da nose uniforme iz prethodnog veka, da bi zastupali ideologiju koja je u tom veku prolila desetine miliona litara krvi nedužnih žrtava.

Foto: Z. Jovanović

Đurđević Stamenkovski je istakla da je antifašizam danas i borba za suverenizam, odnosno borba svakog naroda da o svojim unutrašnjim, nacionalnim i državnim pitanjima odlučuje slobodno i pozdravila ambasadore zemalja koje, kako je rekla, zastupaju slobodarski koncept geopolitičke scene.

-Verujem da je to ono što nas spaja i da je to ono što nas okuplja, i to su savezništva koja Srbija nikada ne sme prokockati i koja Srbija treba da neguje, čuva i brani, istakla je ona.

Đurđević Stamenkovski je istakla da je posebno važno da zbog, kako je rekla, specifičnih političkih okolnosti danas, zajednički zavet svih nas treba da bude to da kultura sećanja ne pripada jednoj političkoj opciji.

-Kultura sećanja ne sme biti ograničena mandatima. Ona mora trajati baš onoliko koliko traje i država. Država ima kontinuitet i kultura sećanja mora imati kontinuitet. Mi ne smemo dopustiti da neka nova vremena dovedu do toga da se mi stidimo naše nacionalne istorije, da odbacujemo naše nacionalne udžbenike, naše nacionalne čitanke, da dopustimo relativizaciju zločina, da se odreknemo naših predaka, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da ne smemo dopustiti da nam drugi pišu istoriju, vrše reviziju činjenica i da, kako je rekla, jedan narod koji je stradao preko trajne granice biološke invalidnosti optužuju za genocid.

-Zato sa ovog mesta želim da pozovem da Srbija, bez obzira na sve političke okolnosti, ne odustane od kulture sećanja. Da čuvamo našu istoriju, da čuvamo naše pamćenje, da se borimo za obrazovni sistem u kojem će naša deca učiti ne kako da mrze, nego kako da vole, u kojem će učiti o stradanju, poručila je Đurđević Stamenkovski.

To je potrebno, kako je istakla, ne zbog toga da bi se danas širio strah ili netrpeljivost, već da bi danas vrednovali mir, slobodu i ono što su nam preci ostavili.

-Kultura sećanja će pretrajati sve inženjeringe, sve eksperimente, sve oglede, sve pokušaje da nas odnarode i odrode i iščupaju nam koren - jer postoje dve stvari koje su večne: večno je sećanje na naše pretke, na naše žrtve, na našu istoriju, i večna je Srbija, zaključila je Đurđević Stamenkovski.

U nastavku svečane akademije, orkestar je izvodio rodoljubive kompozicije, a prikazivani su arhivski snimci nastali tokom Kristalne noći i Holokausta.

Skupu su prisustvovali oficiri Vojske Srbije, pripadnici MUP-a, predstavnici Grada Beograda i gradskih opština, predstavnici jevrejske zajednice u Srbiji i drugih verskih zajednica, predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, predstavnici udruženja koja neguju tradicije oslobodilačkih ratova Srbije i boračkih organizacija, kao i predstavnici diplomatskog kora u Beogradu.

Tanjug

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