ČUVARI NAŠEG NASLEĐA: Vojni muzej u Beogradu - u novoj epizodi "U stroju", večeras od 20.10 na TV Newsmax Balkans

KAKO je jedna tanketa postala jedini sačuvani primerak svoje vrste na svetu, zašto se u Beogradu čuva tenk kakav se može videti na još samo jednom mestu u svetu, kako je jedan mitraljez, koji je nekada predstavljao vrhunac vojne tehnologije, preživeo ratove i ostao svedok slavne istorije srpske vojske...?

Foto Printskrin/video-produkcija "Novosti"

Odgovore na ova pitanja potražili smo u Vojnom muzeju u Beogradu, u novoj epizodi dokumentarnog serijala "U stroju", koju je Kompanija "Novosti" realizovala u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije.

Ekipa naše video-produkcije obišla je zbirku artiljerijskog i oklopnog naoružanja na Kalemegdanu i ovekovečila priče o nekim od njenih najređih eksponata, a koje se neobične sudbine ovde "kriju" i kako su predmeti koji su preživeli ratove postali čuvari našeg nasleđa gledaoci će videti u novoj epizodi, simbolično nazvanoj "Nasleđe", večeras od 20.10 na televiziji Newsmax Balkans.

Posebnu pažnju, kako ističe autor serijala Marija Stevanović, posvetili smo burnoj prošlosti muzeja, teškim periodima kroz koje je prolazio i u kojima je opstajao, sudbini njegovih zbirki tokom dva svetska rata, stradanju muzejske zgrade i naporima da se dragoceni predmeti sačuvaju za buduće generacije:

- U stalnoj postavci Vojnog muzeja u Beogradu zaustavili smo se i pred oružjem koje je obeležilo različite epohe srpske vojne istorije. Gledaoci će tako čuti priču o čuvenom mitraljezu "maksim", i otkriti zašto je top "debanž" bio značajan za modernizaciju srpske artiljerije i kako su ovi primerci naoružanja dospeli u muzejske zbirke. U novoj epizodi predstavili smo i lično oružje istorijskih ličnosti, od oružja Hajduk Veljka i sablji srpskih ustanika, do oficirske sablje kralja Aleksandra. Svaki od ovih predmeta otkriva deo istorije koji se ne nalazi uvek u udžbenicima.

Reprizno izdanje epizode "Nasleđe" gledaoci će na TV Newsmax Balkans moći da pogledaju u nedelju, 15. novembra od 21.30.

Foto Printskrin/video-produkcija "Novosti"

Pukovske zastave zauvek naše

GLEDAOCI će imati jedinstvenu priliku i da vide jedno od najdragocenijih svedočanstava srpske vojne istorije - pukovske zastave.

- Pratili smo njihov put do Vojnog muzeja i otkrili zašto nijedna od njih nikada nije pala u neprijateljske ruke - kaže Stevanovićeva.