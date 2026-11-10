Društvo

STANJE NA PUTEVIMA: Privremena obustava saobraćaja kod Bora, izmene kod Aerodroma "Nikola Tesla"

В.Н.

10. 11. 2026. u 07:00

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ZBOG planiranih radova na putu i smanjene vidljivosti usled magle, "Putevi Srbije" apeluju na vozače da pojačaju oprez i prilagode vožnju uslovima na terenu.

СТАЊЕ НА ПУТЕВИМА: Привремена обустава саобраћаја код Бора, измене код Аеродрома Никола Тесла

Foto: AI generated

Na državnom putu II A reda broj 166, na deonici Bor – Slatina, u utorak, u periodu od 13.00 do 15.00 časova, na snazi će biti privremena obustava saobraćaja zbog radova na pripremi terena za izgradnju transformatorske stanice.

Alternativni putni pravac je preko državnog puta I B reda broj 37, deonica Bor – Zaječar, dok je alternativni pravac za Majdanpek preko državnog puta II B reda broj 393, deonica Jasikovo – Bor.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Izmena režima saobraćaja kod Beograda (Petlja Aerodrom)

Do srede, 25. novembra, na snazi izmena režima saobraćaja zbog prve faze radova na uklapanju novoprojektovanog puta "Put za Aerodrom-Bulevar" sa državnim putem I M reda broj 12, na deonici petlja Aerodrom – petlja Aerodrom "Nikola Tesla", u smeru ka aerodromu.

U smeru ka petlji Aerodrom, saobraćaj se odvija preko saobraćajnice "Put za muzej", a potom moto-putem I M reda broj 12.

U smeru ka Aerodromu "Nikola Tesla", saobraćaj se iz desne kolovozne trake preusmerava u levu traku sa dvosmernim režimom, a potom preko nadvožnjaka na kružni put.

Auto-put E-75 (Petlja Vladičin Han - Petlja Predejane)

Od utorka, 10. novembra, od 14.00 časova pa do 17. novembra u 15.00 časova, izvodiće se radovi na popravci dilatacionih spojnica na mostu "Momin kamen" (smer Vranje – Niš).

Za saobraćaj će biti zatvorene vozna i preticajna traka, a saobraćaj će se odvijati zaustavnom trakom.

Auto-put E-75 (Petlja Velika Plana - Petlja Požarevac)

Tokom prepodnevnih časova u toku su radovi na redovnom održavanju u smeru ka Beogradu, uz zatvaranje vozne i zaustavne trake.

Auto-put E-70 (Petlja Pećinci - Petlja Šimanovci)

Do 15. novembra aktuelni su radovi na horizontalnom obeležavanju i rekonstrukciji kolovoza u smeru ka Beogradu, uz povremeno zatvaranje preticajne ili zaustavne trake.

Regionalni put Knjaževac - Sokobanja

Zbog radova na rekonstrukciji kolovoza, koji traju do 14. novembra od 8 do 16 časova, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.

Slaba vidljivost zbog magle

"Putevi Srbije" apeluju na sve učesnike u saobraćaju da pokažu maksimalan oprez, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Poseban oprez savetuje se na deonicama koje se pružaju duž rečnih tokova, po kotlinama, klisurama, kao i na putnim objektima i mostovima preko reka.

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