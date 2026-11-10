PRAVA JESEN U SRBIJI: Upaljen meteo-alarm, temperature padaju do 9 stepeni
U SRBIJI se očekuje pravo oblačno i jesenje vreme, mestimično sa kišom, dok će na krajnjem severu Vojvodine zadržati suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Na snazi je zvanično upozorenje na obilnije padavine sa količinom većom od 20 litara kiše po kvadratnom metru za 12 časova, zbog čega je na jugu zemlje proglašen žuti meteo-alarm.
Prema najavi meteorologa, duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a jutarnja temperatura kretaće se od 4 do 11 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 9 do 15 stepeni.
U Vojvodini se pretežno oblačno vreme sa kišom očekuje uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje tokom popodneva, dok će na jugu zemlje padati oko 20 litara kiše po kvadratnom metru uz aktivan žuti meteo-alarm.
U zapadnim i centralnim krajevima naše zemlje takođe će tokom dana biti oblačno sa kišom, a prestanak padavina se očekuje u večernjim časovima i tokom noći.
U glavnom gradu Beograda će biti oblačno sa kišom, sa najvišom temperaturom do 10 stepeni, a prestanak padavina se takođe očekuje tokom večeri.
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