POSLEDNJI LEP VIKEND OVE GODINE: Od nedelje polako stiže pravo jesenje vreme, ozbiljnije zahlađenje početkom novembra

NAKON kiše i zahlađenja, ovog vikenda nam se vraćaju sunčani intervali i nešto prijatnije dnevne temperature. Ipak, jutra će biti hladna, a u pojedinim krajevima moguća je i slaba kiša.

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Prema vremenskoj prognozi, količina padavina do kraja oktobra biće vrlo mala - večeras i tokom noći ka nedelji (24/25.10.) prolazna slaba kiša prognozira se za područje Vojvodine, zapadne i jugozapadne Srbije, u ponedeljak (26.10.) za sever Bačke i Banata, a od četvrtka (29.10.) do kraja meseca ponegde i u ostalim krajevima.

Van navedenih regiona, biće malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz lokalnu pojavu jutarnje magle i sa dnevnim temperaturama od 15 do 20 °C, a u subotu (24.10.) lokalno i do 22 °C.

- Tokom jučerašnjeg dana sunce je nad‌jačalo oblake i maglu, a temperatura su dostigle čak i 17 stepeni. Danas bi trebalo da bude jedan od najtoplijih dana u narednih 10 do 15 dana. Temperature će širom Srbije biti oko 20 stepeni. Između subote i nedelje stiže front koji će doneti malo svežiji vazduh i više oblaka, tako da će u nedelju maksimalna temperatura biti oko 15 stepeni. Jutra će, kao i ovih dana, biti hladna, sa temperaturama između 5 i 10 stepeni - rekao je za medije meteorolog Ivan Ristić.

Početkom novembra stiže ozbiljnije zahlađenje

Meteorolog je najavio promenu vremenskih prilika koja će doneti niže temperature, a moguće su i prve snežne padavine na planinama.

- Sledeće nedelje zadržaće se slične temperature, sa maksimalnim vrednostima između 15 i 20 stepeni. Početkom novembra, međutim, stiže jače zahlađenje sa severoistoka, pa će maksimalne temperature pasti na 10 do 15 stepeni. To su prave novembarske temperature, a jutarnje će se spustiti na vrednosti između nula i pet stepeni. Ukoliko sa zahlađenjem stigne i visinski ciklon, takozvana kapija hladnog vazduha, moguće su i padavine - sneg na planinama, a u nižim predelima ponegde kiša - kazao je Ristić.

On je izneo prognozu za predstojeću zimu i otkrio u kom periodu bi vremenske prilike mogle posebno da obraduju ljubitelje snega.

- Jesen protiče u skladu sa kalendarom i trenutno deluje kao da kod nas preovlađuje kontinentalna klima. Nema mnogo padavina, kiša pada otprilike jednom u deset dana, a takav trend bi mogao da se nastavi. Očekujem da će biti sve hladnije. Mislim da će ova zima biti prosečno hladna. Najviše snega očekujemo početkom januara, upravo tokom školskog raspusta, kada bi deca mogla da uživaju u snežnim radostima. Tada bi najviše snega trebalo da bude i na našim planinama. Dakle, januar će biti snežni mesec - rekao je Ristić.

(Mondo)

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