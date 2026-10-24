VELIKE VESTI ZA PRAVOSLAVNE VERNIKE: Deo Časnog Krsta Gospodnjeg uskoro stiže u Beograd
SINOĆ je na hiljade vernika moglo da, na društvenim mrežama, u prenosu uživo prati razgovor patrijarha Porfirija i arhimandrita Jefrema, igumana svetog manastira Vatopeda, i tom prilikom čuju radosnu vest.
Patrijarh Porfirije i arhimandrit Jefrem govorili su i o neraskidivim duhovnim, istorijskim, ali i savremenim vezama srpskog naroda i Svete Gore, sa posebnim osvrtom na manastir Vatoped, kao i značaju blagoslovene svetinje Pojasa Presvete Bogorodice.
U razgovoru pridružili su im se mitropolit niški Arsenije i brojni gledaoci, koji su kroz pitanja patrijarhu Porfiriju i igumanu Jefremu došli do novih saznanja i neprocenjivih duhovnih pouka, navodi SPC.
Svedočanstvo Hristovog stradanja
Časni krst od velikog je značaja za pravoslavni svet, jer podseća na stradanje Isusa Hrista, žrtvu koju je poneo zarad spasenja sveta.
Vrednost dana koji je Sveti knez Lazar darovao Manastiru Vatoped, svedoči bliskim vezama srpskih vladara sa svetogorskim monasima.
Datum dolaska svetinje još uvek nije poznat javnosti.Podsećamo, dolazak Časnog Pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu je bio od od 20. maja do 5. juna 2026. godine. Ova svetinja okupila je oko milion vernika, koji su satima čekali u redovima kako bi se poklonili i pomolili.
(Alo!)
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