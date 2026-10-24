SRBIJA SE PRETVARA U VELIKO GRADILIŠTE! Autoputevi, mostovi i brze pruge menjaju lice zemlje, Beč i Budimpešta sve bliži!
OD 2012. godine, Srbija se aktivno premrežava autoputevima i brzim saobraćajnicama.
Najveći projekti koji su u toku jesu izgradnja Fruškogorskog koridora od Rume do Novog Sada, autoputa Beograd - Zrenjanin - Novi Sad, brze saobraćajnice Sombor - Kikinda, a ove godine biće u potpunosti igrađeni Moravski i Dunavski Koridor.
To je samo deo vizije infrastrukturnog razvoja Srbije.
Istočni i južni krak koridora deset, Miloš Veliki, obilaznica oko Beograda, Ruma - Šabac - Loznica, Iverak - Lajkovac - samo su neki od autoputeva i brzih saobraćajnica izgrađenih za 15 godina.
U anketama, gotovo svi građani ističu da se u Srbiji nikad do sad nije toliko radilo i gradilo i da ono što je izgrađeno ostaje budućim generacijama.
Važne saobraćajne arterije nastavljaju da se upisuju na mapu Srbije. Uz autoput Kuzmin - Sremska Rača, kraju se privodi i još jedan pravac ka Republici Srpskoj, a to je deonica Slepčević - Badovinci.
Ruma se povezuje sa Novim Sadom zahvaljujući Fruškogorskom koridoru. U sklopu tog projekta gradi se kolosalan most na Dunavu.
A, u planu je izgradnja još važnijih deonica. Pre svega autoput "Vožd Karađorđe" koji će od Lajkovca do Bora povezati više od deset opština i premrežiti Šumadiju.
Građani Srbije moći će da putuju brzim vozom od Budimpešte do Beča, kako je najavljeno, već od sredine decembra.
Mađarska strana i kineski izvođači radova sprovode poslednja testiranja za saobraćaj u Mađarskoj, dok je deo brze pruge u Srbiji već u funkciji.
Oko tri sata do Budimpešte i malo više od sedam sati do Beča, biće potrebno da se građanima Beograda i Srbije nađu do glavnih gradova Mađarske i Austrije.
(Pink)
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