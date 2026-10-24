Društvo

SRBIJA SE PRETVARA U VELIKO GRADILIŠTE! Autoputevi, mostovi i brze pruge menjaju lice zemlje, Beč i Budimpešta sve bliži!

В.Н.

24. 10. 2026. u 08:42

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OD 2012. godine, Srbija se aktivno premrežava autoputevima i brzim saobraćajnicama.

СРБИЈА СЕ ПРЕТВАРА У ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ! Аутопутеви, мостови и брзе пруге мењају лице земље, Беч и Будимпешта све ближи!

Foto: AI generated + N. Janković + Tanjug + Mirko Kuzmanovic/Alamy/Profimedia

Najveći projekti koji su u toku jesu izgradnja Fruškogorskog koridora od Rume do Novog Sada, autoputa Beograd - Zrenjanin - Novi Sad, brze saobraćajnice Sombor - Kikinda, a ove godine biće u potpunosti igrađeni Moravski i Dunavski Koridor.

To je samo deo vizije infrastrukturnog razvoja Srbije.

Istočni i južni krak koridora deset, Miloš Veliki, obilaznica oko Beograda, Ruma - Šabac - Loznica, Iverak - Lajkovac - samo su neki od autoputeva i brzih saobraćajnica izgrađenih za 15 godina. 

U anketama, gotovo svi građani ističu da se u Srbiji nikad do sad nije toliko radilo i gradilo i da ono što je izgrađeno ostaje budućim generacijama.

Važne saobraćajne arterije nastavljaju da se upisuju na mapu Srbije. Uz autoput Kuzmin - Sremska Rača, kraju se privodi i još jedan pravac ka Republici Srpskoj, a to je deonica Slepčević - Badovinci.

Ruma se povezuje sa Novim Sadom zahvaljujući Fruškogorskom koridoru. U sklopu tog projekta gradi se kolosalan most na Dunavu.

A, u planu je izgradnja još važnijih deonica. Pre svega autoput "Vožd Karađorđe" koji će od Lajkovca do Bora povezati više od deset opština i premrežiti Šumadiju.

Građani Srbije moći će da putuju brzim vozom od Budimpešte do Beča, kako je najavljeno, već od sredine decembra.

Mađarska strana i kineski izvođači radova sprovode poslednja testiranja za saobraćaj u Mađarskoj, dok je deo brze pruge u Srbiji već u funkciji.

Oko tri sata do Budimpešte i malo više od sedam sati do Beča, biće potrebno da se građanima Beograda i Srbije nađu do glavnih gradova Mađarske i Austrije.

(Pink)

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