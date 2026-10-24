JEDAN OBIČAJ SE DANAS POSEBNO POŠTUJE: Slavimo Svetog apostola Filipa

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog apostola Filipa.

Foto: Unsplash/ Rod Long

Sveti apostol Filip je rodom iz Vitsaide kraj jezera Galilejskog. Propovedao je Jevanđelje u Aziji i u Grčkoj, gde su Jevreji hteli da ga ubiju, međutim, Bog ga je spasao svojim čudesima. Prema predanju, arhijerej jevrejski koji je pokušao da ubije Filipa, ođednom je oslepeo i pocrneo.

Stradao je u 86. godini tako što su ga, zajedno sa Vartolomejem, bezbožnici razapeli na drvo. Ljudi su odmah potrčali da ih spasu, ali je samo Vratolomej uspeo da preživi, dok je Filip isdahnuo. Njegove mošti su kasnije prenete u Rim.

Verovanja i običaji

Prema starim narodnim verovanjima na ovaj dan treba da pripremite bogatu večeru i jesti sa ukućanima.

Takođe, postoji verovanje da uveče tabane trljati belim lukom i izgovoriti sledeće reči:

"Veštica kao konac, u mene zubi kao kolac."

Tropar (glas 3):

Apostole Sveti Filipe, moli Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim.

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