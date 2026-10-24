AMSS UPOZORAVA VOZAČE: Kamioni na Batrovcima čekaju osam sati, obustava saobraćaja na putu Požega–Ivanjica

NAKON hladnog jutra, uslovi za vožnju u Srbiji tokom dana biće uglavnom povoljni, uz pretežno suve kolovoze na većini putnih pravaca. Ipak, vozačima se savetuje dodatni oprez u ranim jutarnjim satima, posebno na mostovima, planinskim prevojima i deonicama koje se nalaze u senci, gde kolovoz može biti vlažan i klizav.

Foto: Ekaterina Kobalnova/Alamy/Profimedia

Prema informacijama Auto-moto saveza Srbije (AMSS), posebnu pažnju treba obratiti i na delove puteva prekrivene opalim lišćem, koje može smanjiti prianjanje pneumatika i produžiti zaustavni put vozila.

U gradovima se očekuje umereniji intenzitet saobraćaja nego tokom radnih dana, dok se tokom prepodneva može očekivati veći broj vozila na izlazima iz većih gradova, kao i na putevima koji vode prema izletištima i turističkim centrima.

Kamioni na Batrovcima čekaju osam sati

Prema podacima Uprave granične policije Srbije, dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza nije bilo zadržavanja vozila.

Najduže čekanje zabeleženo je na graničnom prelazu Batrovci, gde teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije čekaju osam sati. Na graničnom prelazu Sremska Rača zadržavanje za kamione iznosi oko 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima, prema jutarnjem izveštaju, nema dužih zadržavanja.

Vozačima teretnih vozila koji planiraju put ka Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini preporučuje se da pre polaska provere aktuelno stanje, jer se čekanja na teretnim terminalima mogu značajno menjati u zavisnosti od intenziteta transporta i procedura na granicama.

Bez zadržavanja na naplatnim stanicama

Prema informacijama JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Ipak, odsustvo čekanja na naplatnim stanicama ne znači da su svi putni pravci potpuno prohodni bez izmena. Na pojedinim deonicama izvode se radovi, zbog kojih su saobraćajne trake sužene ili se saobraćaj odvija izmenjenim režimom.

Obustava saobraćaja na putu Požega–Ivanjica

Vozače koji danas putuju između Požege i Ivanjice očekuje važna izmena u režimu saobraćaja.

Zbog asfaltiranja, 24. oktobra, u periodu od 8 do 17 časova, planirana je obustava saobraćaja na delu državnog puta I B reda broj 21, na deonici u mestu Ivanjica, od skretanja za Guču do pumpe Sponit.

Za oba smera predviđen je alternativni pravac: Ivanjica – Kotraža – Guča – Arilje – Prilike.

Vozačima se savetuje da unapred isplaniraju putovanje, računaju na moguće produženje vremena vožnje i prate postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Radovi i izmene režima na auto-putevima

Na auto-putu A5, na deonici između petlji Pojate i Ćićevac, danas se izvode radovi na povezivanju senzora kolovozne konstrukcije sa meteorološkom stanicom. U zoni radova zatvorene su vozna i zaustavna traka na dužini do 50 metara, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom.

Na auto-putu A3, na deonici između petlji Adaševci i Kuzmin, u zoni buduće petlje Kuzmin zapad, radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog auto-puta Kuzmin–Sremska Rača traju do 25. oktobra u 18 časova. Saobraćaj se u zoni radova odvija preticajnom trakom.

Na auto-putu A1, na deonici Novi Sad jug – Kovilj – Beška, nastavljaju se radovi na obeležavanju oznaka na kolovozu u smeru ka Beogradu. Radovi su planirani do 31. oktobra, a saobraćaj se, u zavisnosti od mesta izvođenja radova, odvija slobodnim trakama.

Moguća je i smanjena vidljivost u zoni tunela Manajle na auto-putu A1, zbog čega se vozačima preporučuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

Radovi i na drugim državnim putevima

Izmene režima saobraćaja očekuju se i na pojedinim regionalnim pravcima.

Na deonici Aleksinac–Sokobanja, u mestu Blendija, izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza, a saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.

Na putu Kikinda–Rusko Selo radovi na redovnom održavanju traju do 24. oktobra u 15 časova, uz regulisanje saobraćaja signalizacijom, semaforima i, po potrebi, ručno.

Na deonici Sombor–Kula takođe se izvode radovi na pojačanom održavanju, zbog kojih može doći do suženja kolovoza i naizmeničnog propuštanja vozila.

Savet vozačima

Iako se tokom dana očekuju uglavnom povoljni uslovi za vožnju, vozačima se savetuje da brzinu prilagode stanju kolovoza i vidljivosti, održavaju bezbedno odstojanje i izbegavaju nagla kočenja na vlažnim ili lišćem prekrivenim deonicama.

Posebno je važno proveriti stanje na planiranom putnom pravcu pre polaska, naročito ukoliko se putuje prema graničnim prelazima ili kroz zone u kojima se izvode radovi.

Aktuelne informacije o stanju na putevima, obustavama i radovima dostupne su na zvaničnim sajtovima Auto-moto saveza Srbije i JP "Putevi Srbije".

(AMSS/Putevi Srbije)

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